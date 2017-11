Goles en contra como estímulo

Eduardo Berizzo aseguró estar "contento" por el triunfo que cosechó su equipo ante el Villarreal, "un rival duro", máxime por haberse conseguido a domicilio, dadas las dificultades que entrañaba el feudo de su oponente.

Pero hasta cantar victoria, el Sevilla tuvo que sufrir bastante. Las cosas no pintaban bien al descanso. Tampoco cuando Bacca hizo el 2-0. Pero los de Berizzo hallaron la manera de darle la vuelta al marcador.

Calleja: "Cuando cometes errores ante equipos como el Sevilla, lo acabas pagando"

"Sufrimos un pinchazo con los goles, sobre todo con el segundo, que no debimos encajar. Pero eso nos estimuló para ir hacia adelante. Jugamos un partido muy alto en el plano físico y logramos un triunfo muy importante", resumió el preparador nervionense.

"En la segunda parte sometimos a nuestro rival, no lo dejamos seguir cómodo como había estado en el primer tiempo, y a partir de ahí construimos nuestra victoria", añadió.

Emoción no faltó en El Madrigal. Como tampoco faltó el martes en el Sánchez-Pizjuán. Con dos alegrías tan seguidas y a la par tan enérgicamente celebradas, no es de extrañar que en el vestuario se vivan con mucha intensidad.

"Fueron dos remontadas emocionantes. Otra vez estuvimos incómodos en la primera mitad, pero en la segunda supimos darle velocidad al ataque. Entendimos que el partido necesitaba otro ritmo y sometimos al rival", explicó el técnico sevillista, para quien "el aspecto físico también fue importante". "Ese fue otro de los motivos que hicieron posible que acabáramos buscando al rival en su campo", añadió.

Berizzo ya ha podido comprobar que su equipo tiene capacidad de reacción cuando las cosas empiezan torcidas y, a su juicio, "con una manera de jugar extremadamente agresiva" sus jugadores son "imparables". "Se vio contra el Liverpool y se ha visto aquí", apostilló.

Aunque desde el principio de su comparecencia ante los medios Berizzo quiso hablar exclusivamente de fútbol, no se olvidó de hacer mención a las muestras de cariño recibidas. "Quiero agradecer al Villarreal la delicadeza que ha tenido, el empuje y la demostración de cariño que me dio. Esos gestos van más allá de la alegría que me supone haber conseguido la victoria", concluyó el argentino, siempre educado.