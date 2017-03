"Hace meses nos preguntaban por la Liga y seguimos igual"

Sergio Escudero compareció ante los medios para valorar la ampliación de su contrato hasta 2021, acto en el que destacó la felicidad que inunda el vestuario por la situación clasificatoria que tiene el equipo de Sampaoli.

"Si he querido renovar es porque mi familia y yo estamos muy contentos aquí. Todo ha sido muy rápido. Cuando llegué quería jugar el máximo de minutos posibles, al principio costó por la lesión y la adaptación. Ahora estoy en el mejor momento de mi carrera", dijo el lateral zurdo, que ha visto cómo en el Sevilla ha llegado a la selección y está luchando por cotas altas al máximo nivel europeo. "No me esperaba una progresión tan grande. Eso es mucho gracias a mis compañeros y al cuerpo técnico, que me ha dado esa confianza. Sampaoli ha sido el que ha confiado en mí desde el primer momento. En cuanto me puso en el once me dijo lo que quería de mí. La confianza es importante en un jugador y él me la ha dado", dijo.

El futbolista vallisoletano no se sorprende por la realidad que hoy vive el Sevilla, que lucha con los grandes en la cabeza de la tabla y es un aspitante a la Liga. "Esto ya se nos preguntaba hace unos meses, era a principios de temporada y seguimos con el mismo discurso. Si estamos arriba es porque estamos haciendo las cosas bien y ¿por qué no vamos a poder luchar con los grandes? Todo es importante, tanto la distancia que tenemos con el Atlético en la cuarta plaza como lo que tenemos por arriba, pues estamos a una distancia más cercana de la cabeza", indicó ante la pregunta de si lo que interesa es distanciar a los rivales en la lucha por la tercera y cuarta plaza.

También se refirió al poco descanso del que disfruta por la baja de Tremoulinas. "Estoy bien, me estoy intentando cuidar al máximo sabiendo que tenemos muchos partidos estos meses. ¿El Leicester? Son cosas muy diferentes, hay que diferenciar las competiciones. Estamos muy cerca del líder y sólo pensamos en el partido del lunes".

Igualmente, también había que comentar el mal juego desplegado ante el Athletic. "Los rivales nos van conociendo más. Son partidos en los que todos los equipos se juegan cosas. No siempre se gana jugando bien y lo más importante es ganar los partidos", precisó para terminar hablando del interés del Barcelona en Sampaoli una vez que Luis Enrique ha anunciado su adiós. "El míster de momento está aquí, no se puede decir otra cosa, estamos muy contentos y está haciendo que el Sevilla crezca", terminó el zurdo.