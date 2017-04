Iborra tiene claro el objetivo: "Pelear por la tercera plaza"

El centrocampista del Sevilla Vicente Iborra ha mostrado este martes la intención del plantel sevillista de "pelear por la tercera plaza" en las "seis finales que quedan hasta final de Liga", si bien se felicitó por la derrota del Villarreal de anoche porque "hace bueno el punto del domingo" en Mestalla (0-0).

"Si no conseguimos al menos la cuarta plaza,sería para matarnos, pero somos ambiciosos y queremos ser terceros", ha añadido el futbolista valenciano en rueda de prensa.

Iborra ha declarado que el Sevilla vive "una situación muy bonita", que depende de sí "mismo para lograr el objetivo" que, reiteró, es el cuarto puesto, si bien ha indicado que desea "luchar por el tercero hasta el final", aunque "es complicado que el Atlético (de Madrid) se deje puntos".

La idea de uno de los capitanes del plantel sevillista es "meter presión" a los colchoneros y obligarlos "a ganar en todas las jornadas que quedan", para lo que, en su opinión, constituye una ventaja "jugar en casa" los dos próximos partidos, lo que es "un punto más" porque "el ánimo de la gente es necesario".

Vicente Iborra ha considerado "injusto" el cierre parcial decretado por el Comité de Apelación de una grada del Sánchez Pizjuán, ya que "parece que sólo un estadio es el foco de atención" cuando "tensión se vive en todos los sitios, cánticos hay en todos los estadios pero parece que fuera de aquí nunca pasa nada".

El jugador sevillista se ha referido también a la situación de su entrenador, Jorge Sampaoli, en trance de marcharse a dirigir a la selección argentina, pero indicado que sólo le "importa que esté comprometido con el Sevilla" y que "el rumor vende, pero no es el momento de pensar en el futuro de nadie".

"Nos vale que Sampaoli hable del Granada, me vale el presente, no el futuro. Si se queda, bien. Si se va, es algo que ocurre. No le he escuchado decir que se quiere marchar. Se habla desde fuera, pero no internamente. Si hablásemos de su marcha, sería negativo", ha concluido Iborra.