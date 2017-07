Iborra: "No nací sevillista, pero moriré siéndolo"

Vicente Iborra, uno de los capitanes del Sevilla y muy querido por la afición y el club, se ha despedido esta tarde en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán para comenzar una nueva etapa en el Leicester. El centrocampista, que ha estado acompañado por sus compañeros, ha dado las gracias en una emotiva carta por todo lo vivido en el conjunto de Nervión, tras cuatro temporadas y tres títulos de la Liga Europa.

"Muchas gracias por estar aquí conmigo. No he venido ha despedirme, sólo a decir hasta luego. Dejo la que considero que ha sido mi casa, mi familia, pero sé que volveré y desde la distancia vais a estar presentes en mí. Vengo a dar las gracias a quien me dio la oportunidad de formar parte de este proyecto. Se fijó en mí el mejor en lo suyo, Monchi, a quien siempre estaré agradecido. No me gustaría olvidarme de la primera llamada que me inyectó lo que es el Sevilla, gracias José María del Nido Benavente. También quiero agradecer a Pepe Castro su trato hacia mí, su interés y predisposición para que el año pasado siguiese formando parte de este club. No me quiero olvidar de toda la directiva. Gracias por tantos momento vividos. Gracias a toda la gente del club en sus diferentes cargos. A la gente de prensa, gracias por hacerme el día a día más fácil. También del departamento de seguridad, cocineros... Agradecer el respeto que siempre habéis tenido hacia mí los medios de comunicación, los fisios y médicos que me han acompañado en mi etapa. Gracias por esas charlas diarias. Gracias a mis hermanos, como Pichón, Lito y Rafita, y sobre todo a quien considero como un padre y un gran amigo en todo mi tiempo en Sevilla, Juan Martagón, sin olvidarme de su hermosa familia. Darle las gracias a Óscar Arias por la relación que hemos tenido siempre y por su comportamiento ejemplar en la situación que se ha presentado. No le deseo suerte porque a las personas trabajadoras no les hace falta, junto son su grupo de trabajo vais a hacer un equipo ganador. Agradecer a mis compañeros por hacerme crecer y mejorar personalmente y deportivamente, por sentiros como una gran familia. Ojalá allá donde vaya encuentre gente con vuestro valor humano. Os voy a seguir y os voy a animar. Vuestras victorias serán mis alegrías, así que poneros las pilas. En los momentos menos buenos no dudéis de que siempre estaré. No me olvido de mis entrenadores, de Unai, Sampaoli y Berizzo, gracias a él y a su cuerpo técnico por su trato hacia mí en un día sólo de entrenamiento. Por eso sé que el Sevilla está en buenas manos. Por último dar las gracias a la afición, pues guardaré siempre los premios no materiales. Me siento orgulloso de haber celebrado con vosotros tantas cosas y haber luchado a vuestro lado en las batallas más difíciles. Por eso, eso os hace tan únicos y especiales, y diferentes al resto. Me habéis hecho vivir momentos inolvidables. Desde el primer día me he sentido querido y valorado, y en estos últimos días me he dado cuenta de todo lo que he dado por esta camiseta y escudo y me siento culpable por dejaros. Gracias Sevilla por haberte defendido, gracias porque he disfrutado de esta ciudad y de esta gente, gracias por haber vivido el mejor derbi. No nací sevillista, pero moriré siéndolo. Muchas gracias".