No había otro tema de conversación en el regreso entre los futbolistas del Sevilla que la decisión de Vicandi Garrido de expulsar a Pareja, una jugada que acabaría arruinando las esperanzas sevillistas de seguir agrandando su racha triunfal.

Uno de los que tuvo que sufrirla en primera persona, por el penalti que no pudo detener, y que la vio desde muy cerca fue Sergio Rico. "Para mí la expulsión es injusta. No hay empujón y con una amarilla si decide pitar penalti hubiese sido suficiente. Jugar tanto tiempo con un jugador menos es muy difícil y te condiciona todo el trabajo", dijo el guardameta aún en las entrañas del estadio del Espanyol lamentando que la racha de triunfos se vea cortada por elementos externos como una decisión arbitral: "Veníamos con las miras puestas en la victoria, pero al final son situaciones que se dan y contra esto no podemos competir. Igual no gusta ver al Sevilla ahí arriba".

Por último, el guardameta sevillista añadía que "tenemos que continuar trabajando para seguir teniendo opciones de estar ahí arriba. Nosotros hemos dado el máximo y hemos dominado durante bastantes minutos de la primera parte. La actitud ha sido buena y hay que quedarse con eso".

Franco Vázquez también analizaba la decisión que marcó el desarrollo del partido."La expulsión en el primer minuto es muy dura para nosotros. Pese a eso seguimos jugando bien, tocando la pelota y haciendo nuestro juego, pero ese gol en el descuento fue muy duro para nosotros por el esfuerzo que habíamos hecho", precisó el argentino refiriéndose al cebezazo de Marc Navarro justo antes de ir al descanso.

Vázquez, además, comentaba la ilusión con la que llegó el equipo Cornellà: "Hubiese sido bonito estar en lo más alto de la tabla por un tiempo, veníamos con ilusión, pero ya pensamos en el partido que viene, ante el Villarreal que es un equipo muy complicado e intentar llevarnos el partido ante nuestra afición en casa".

Por último, Escudero incidió igualmente en la jugada de la tarde."La expulsión ha cambiado y marcado el partido. Hemos intentado seguir haciendo nuestro juego e ir a por el partido pero ha sido muy complicado. Es importante siempre ir a por la victoria sin mirar lo que hagan los demás, pero se habían dado bien los resultados para nosotros hoy. Ya toca pensar en el Villarreal y volver a sumar".