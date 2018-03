Con buenas palabras, sin sacar ni una frase de tono, Eduardo Berizzo rompió el silencio en Argentina desde que fuese operado con éxito de su cáncer de próstata. Una vez sanado, el ex entrenador del Sevilla explicó en su país que no tiene rencor y que sólo quiere mirar al futuro, aunque, eso sí, cree que en el club de Nervión no entendieron bien su situación.

"Creo que imaginaron una situación diferente, pero no quiero referirme, porque cuando te quedas revolviendo el pasado y tratando de explicarlo, lo único que haces es desviar la energía que necesitas para pensar en el mañana. Imaginaron una situación diferente, así lo hicieron. Yo estoy agradecido a la gente que con la que me ha tocado trabajar en el club y a mirar hacia delante", aseguró en una radio de su país.

El entrenador de Cruz Alta habló de cómo fue el proceso de su enfermedad, más rápdio de lo esperado. "Lo asumí previendo que podía suceder, como sucedió, y lo afronté con la fuerza de poder resolverlo. Ha sido una situación rápida y no me siento una verdadera víctima, aunque me tocó sufrir las consecuencias de esta enfermedad. Pero realmente mi tratamiendo ha sido muy corto, he sido operado y no necesité otro tratamiento diferente". "Evaluaré las opciones y elegiré lo que crea mejor", dijo sobre su futuro profesional. "Estoy descansando y deseando volver a las canchas prontamente", aseguró.