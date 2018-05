Imanol da con la tecla

Quien lo sustituyó no fue otro que Imanol Alguacil, el hasta entonces técnico del filial. El interino no parecía más que un parche con el que encarar las últimas diez jornadas, pero lo cierto es que ha revitalizado al cuadro de San Sebastián. No en vano, la Real ha sumado 13 puntos de 18 posibles en los seis partidos que ha dirigido Alguacil. El nuevo entrenador se desmarcó de Eusebio desde su estreno en Ipurúa, donde colocó a Odriozola como extremo y utilizó a un central, Aritz Elustondo, para arropar el lateral derecho. Lejos de ser un experimento puntual, esa medida ha perdurado en en el tiempo.

Un manual de lo que significa su posición

A la gran temporada inicial de Asier Illarramendi (Guipúzcoa, 1990) en Primera División le siguió un europeo sub 21 bárbaro. Tan bárbaro que captó la mirada del mismísimo Real Madrid. Y no de forma pasajera. Su actuación en Israel acabó llevándolo a Chamartín, pero el salto resultó ser demasiado brusco. Unos años después, de vuelta en Anoeta, Illarra se ha transformado en el arquetipo de mediocentro. Su entendimiento del juego casi no tiene lagunas. Se responsabiliza de la salida de balón, encuentra a Oyarzabal y a Canales entre líneas, presiona con cautela, cubre las subidas de un lateral y otro... E interviene en la circulación con una frecuencia altísima. Las cifras están ahí. Asier es, por detrás del ex sevillista Rakitic, el segundo futbolista que más entregas buenas ha dado en la competición (2027). Y con 7 goles. No sería extraño que en junio viaje a Rusia.