Imposible ganar sin tensión (1-2)

Sin tensión competitiva es imposible competir ni en las canicas. El gen ganador, resplandeciente en otras fechas, se quedó placenteramente dormido en el cierre de la temporada del Sevilla Atlético, que cayó ante el Rayo en el Sánchez-Pizjuán en el que, casi con toda seguridad, ha sido el último partido de Diego Martínez a los mandos del filial. El técnico gallego se marchará, salvo giro radical, al Osasuna para intentar que los navarros regresen a la máxima categoría del fútbol nacional tras su descenso.

Tres años ha estado el preparador gallego al frente del primer filial sevillista hasta cincelar un equipo a su imagen y semejanza que ha sido alabado por su buen juego durante toda la temporada, sorprendiendo a propios y extraños, e incluso, durante muchas jornadas en la recién concluida temporada, estuvo en zona de play off de ascenso, pese a que no pudiera subir de categoría. Aunque el de Diego Martínez puede no ser el único adiós que se vivió en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El Málaga anda detrás de los pasos de Marc Gual, e Ivi y Borja Lasso podrían hacer las maletas también en las próximas semanas: Óscar Arias tiene mucho trabajo por delante.

Tres años de camino que se separan de la peor forma posible: con una derrota. Porque el Sevilla Atlético presenció en cuerpo el partido, aunque su cabeza, aparentemente, no estaba sobre el césped. Sin tensión compareció el filial y lo pagó con creces. Sólo así se pueden explicar los dos goles encajados por el cuadro de Diego Martínez, que llegaron en sendas jugadas prácticamente calcadas, con fallos groseros en una defensa que no mostró seguridad. Los palos, así como el buen hacer de Juan Soriano, que estaba vendido en ambos tantos visitantes, impidieron que la renta con la que se marchó el equipo madrileño del estadio nervionense fuera mayor.

Apenas algún chispazo con arte de Borja Lasso mantenía atento al público, que estalló de alegría cuando Marc Gual –suma ya 14 tantos desde su llegada a la entidad nervionense en el mes de noviembre– recortó distancias con un buen gol a pocos minutos del final. Antes, poco fútbol por parte de los locales, que comenzaron fuerte, con dos avisos de Cotán, aunque no fue más que un espejismo y el equipo se acabó diluyendo como un azucarillo.

Tras poco fútbol durante muchos minutos, el Rayo comenzó a sentirse mucho más cómodo con la pelota pasada la media hora. Fue entonces cuando Javi Guerra mandó el primer aviso a Juan Soriano, que atento, despejó el lanzamiento del atacante. Fue el avance del que finalmente sería el primer tanto del conjunto visitante en la tarde de ayer. Por la banda derecha centró Embarba, la defensa sevillista dejó pasar la pelota y el propio Javi Guerra anotaba sin oposición. Ivi lo intentó en dos ocasiones antes del descanso, pero su equipo se fue por debajo en el marcador al vestuario.

Nada más comenzar la segunda mitad, y como si se calcara la jugada del gol, nuevo tanto para los visitantes. Tras una buena combinación, Raúl Baena abrió a la banda, donde estaba Álex Moreno, quien centró al segundo palo donde, de nuevo ante una defensa dormida, Santi Comesaña hacía el segundo tanto visitante. Torrija en la zaga.

Con el marcador tan a favor, el Rayo sólo tuvo que contemporizar las posesiones e intentar salir a la contra para matar el partido. Lo pudo hacer en varias ocasiones, pero entre Juan Soriano y el palo evitaron una renta mayor. Borja Lasso intentaba sacarse algo de la chistera, pero sin conseguir alianzas con los compañeros. Sólo el gol de Marc Gual en el 89 añadió algo de picante para el final del partido.