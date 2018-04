José Castro: Huele a pólvora y no es por los fuegos artificiales

Ocurre que el súbito ascenso del Sevilla a esa estratosfera financiera necesita, para oxigenar las cuentas, de los ingresos premium de la verdadera Champions, ese maná de la UEFA (esta campaña le va a reportar unos 47,5 millones de euros, con el market pool incluido). El club tiene presupuestados 141 millones de euros esta temporada en el coste de la primera plantilla, el cuarto de la Liga, pero los ingresos atípicos no son los de la mayoría de los asiduos a la Champions. No vende ni en sueños las camisetas del Manchester United o el Barcelona, ni siquiera las de entidades de un estrato inferior, como el Arsenal o el Borussia Dortmund. Tampoco las grandes firmas de ropa deportiva le ponen sobre la mesa cantidades de ocho dígitos para vestirlo cada temporada. Y en el estadio, sin duda pequeño para el nivel deportivo en el que se mueve la entidad, apenas entraron 40.000 personas ante el Bayern en unos cuartos de final de la Champions.

Óscar Arias y la amenaza del tercer aviso

Óscar Arias (52 años) desoyó consejos muy cercanos y saltó al ruedo para lidiar un victorino en puntas y resabiado: suceder a Monchi. Hoy está a punto de que le devuelvan el toro a los corrales. Puede alegar, y alega, que fichajes como Geis o Roque Mesa apenas han jugado. Lo expresó con hipérbole: “Es como si fichamos a Messi y el entrenador no lo pone”. Pero el Sevilla no le exigía que hallara al nuevo Messi. Le pedía que la plantilla no se descapitalizara más en verano. Que llegara un goleador top, a lo que respondió con Muriel por 21 millones; que diera con un relevo para Vitolo, a lo que respondió con Nolito; y otro para N’Zonzi, a lo que respondió con Guido Pizarro; que recompusiera la descosida defensa, a lo que respondió con un central carísimo por rendimiento, Kjaer; más un lateral derecho, Corchia, que invitó a añorar a Mariano, y dos ceros a la izquierda, Carole y por ahora Arana; más la renovación de dos vacas sagradas, Pareja y Carriço, en una decisión propia del que no se siente plenamente legitimado en su nuevo puesto. Su inseguridad para el golpe de timón se vio también en la apuesta por lo bueno conocido, Jesús Navas y Banega. Los únicos que cuajan.