José Castro: "Lo importante son los puntos, no Sampaoli"

El presidente del Sevilla, José Castro, afirmó este jueves que su equipo no puede pensar en el futuro y distraerse con asuntos como la continuidad de su técnico, el argentino Jorge Sampaoli, con el presente que tiene, "que pasa por ganar y seguir ganando para intentar quedar terceros" en la clasificación.

Castro repasó en la radio oficial del club la actualidad inmediata del Sevilla y sus expectativas hasta el final de Liga, y también habló de la reunión que mantuvo el pasado martes con Jorge Sampaoli junto al vicepresidente de la entidad de Nervión, José María del Nido Carrasco.

Consideró "lógico" que presidente y entrenador estén "siempre en contacto" y que, por ello y "de vez en cuando", se sientan para "hablar de presente", ya que "lo único de verdad importante no es Sampaoli ni los posibles fichajes ni nada de eso, sino los tres puntos del Granada y después los 15 que quedan por disputar".

El mandatario sevillista abundó en la necesidad de "remar en la misma dirección y pensar única y exclusivamente en esos partidos, como bien ha dicho el entrenador"; y aseveró que "el futuro puede esperar" pese a que en el club "nunca" paran y siguen trabajando "de puertas para adentro". "Ahora todos pensamos en conseguir la alegría de la tercera plaza y si no, conseguir la cuarta", aseguró José Castro, quien insistió en que el de Casilda está centrado en idénticos objetivos y al margen del interés de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en incorporarlo como seleccionador en sustitución de Edgardo Bauzá.

En este sentido, manifestó que "todo el mundo ha visto que el entrenador está en lo que tiene que estar, en su equipo", y que saben "de su profesionalidad".

Tras la salida del director deportivo de la entidad, Monchi, Castro insistió en la prioridad del presente y, entre otros asuntos, incidió en la importancia de que se quede todo el equipo de trabajo, que goza de la "absoluta confianza y trabaja a pleno rendimiento en la planificación de la próxima temporada".

No obstante, desveló que "queda una incorporación por hacer" en el área deportiva "y las gestiones están realizándose", aunque insistió en que "no es conveniente" retransmitir lo que están haciendo y sí, por el contrario, centrarse en el presente del primer equipo sevillista. "Nosotros somos los que tenemos que marcar los tiempos", que pasan "por ganar estos partidos y no desviar la atención a nada que no sea conseguir esas victorias", subrayó el presidente sevillista sobre la necesidad de "ir en la misma dirección" para que una temporada "muy buena" termine siendo "extraordinaria".