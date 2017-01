José Castro se pone serio con Sergio Ramos

Tras el premio a Jorge Sampaoli en el Palacio del Pardo, José Castro hubo de atender a los medios de comunicación de Madrid, más interesados en asuntos polémicos que en la gran trayectoria del Sevilla o el galardón a su técnico. Lo primero que salió a la palestra fue el asunto de Sergio Ramos. "Es increíble que la primera pregunta sea sobre este señor -replicó indignado el presidente sevillista-, no sobre el Sevilla, que va segundo a un punto del Real Madrid, con uno más que el Barcelona y que ha terminado la primera vuelta con récord de puntos".

"Le voy a contestar de Sergio Ramos", añadió no obstante. "Es un magnífico jugador que salió de un gran club y que está ahora en el Real Madrid, y por tanto debe dedicarse a jugar en su club y, si tiene que aconsejar algo a algún presidente, que lo haga al presidente de su club, no al del Sevilla Fútbol Club. El Sevilla ya tiene bastante con sus problemas y trabaja, mucho más de lo que él cree, en el tema de solucionar los problemas de violencia verbal", dijo Castro muy contundente.

"Terminó la primera vuelta y lo conseguido fue muy bueno; ojalá podamos mantener en el tiempo esa regularidad"

El dirigente recordó cómo él mismo intentó apagar el fuego con un homenaje al camero en Nervión en mayo de 2014. "Que a nadie se le olvide que este presidente, hace poco más de dos años, preparó una iniciativa para paliar ese problema que había de la afición con Sergio Ramos, dándole ese pequeño homenaje en el campo para intentar que hubiese un cambio de actitud con él". Y continuó: "No se puede evitar que haya algún grupo que todavía lo insulte cuando va al Sánchez-Pizjuán, algo que, por supuesto, rechazamos y que no queremos. Estamos aburridos de decir que insultar no es animar. Pero tampoco puede provocarse a la afición porque, si se provoca a la afición, ocurre lo que ha ocurrido ahora, que ha puesto a todo el mundo en su contra. Y la solución, por dos veces, no es provocar al presidente de otro club", dijo sobre las referencias del madridista a lo que debería hacer Castro.

El utrerano rechazó que tenga "vehemencia" contra el camero. "No la hay, lo que hay es un presidente que ha intentado arreglar un problema y lo ha hecho. Si no totalmente, parcialmente. Lo que no podemos hacer es, el camino recorrido, echarlo atrás. Y la realidad es que hubo insultos a Sergio de una mínima parte de la afición, pero lo que no puede hacer él es estropear ese camino que ya habíamos conseguido".