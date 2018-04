Castro: "Caparrós está como un crío de 18 años, loco por entrenar al Sevilla"

José Castro ha explicado las razones de la destitución de Montella, la elección de Caparrós y su continuidad posterior en el club y ha asegurado que el ya nuevo entrenador hasta final de temporada no cobrará por estos cuatro partidos: “Cuando le planteamos unos emolumentos ayer, porque él es un profesional y con independencia de sus colores tiene que trabajar, lo primero que me dijo es que no quería saber nada de dinero, que no quería saber nada de eso, que no quiere cobrar por estos cuatro partidos”.

Según el presidente del Sevilla, la destitución de Montella está sólo fundamentada en que “no llegaban los resultados”. “Pensábamos que íbamos a conseguir los tres puntos en el Ciudad de Valencia, pensábamos que se iba a reactivar y no fue así. Ya habíamos tenido reuniones con Joaquín para la reestructuración deportiva de la próxima temporada, que ya estamos en ella. Y quién mejor que él, que además de su conocimiento tiene su sevillismo y su casta y coraje, que es lo que necesitamos. Yo sabía que en cuanto lo llamara vendría corriendo. Por necesidades de la entidad está antes de lo que iba a venir y está como un crío de 18 años, loco por ayudar al Sevilla. Es el entrenador con más partidos dirigidos en el Sevilla Fútbol Club”.

El finiquito de Montella está dentro de lo estipulado en el contrato para las rescisiones unilaterales. Ni una pista del coste de la rescisión: “Cuando firmamos a un entrenador siempre dejamos abierta la posibilidad de destituirlo. Son los gastos previstos”.

El dirigente ha expresado su agradecimiento a Montella, “un señor”: “Las cosas son como son, no como uno quiere que sean. Montella llegó en Navidad, con una planificación que no había hecho, ordenó al equipo, llegó a cuartos de la Champions, a la final de la Copa, y luego el equipo se ha caído. Ha sido un señor, he hablado con él cara a cara, y entendió la situación. Estaba apenado por no conseguir el objetivo y tener que ser destituido, pero los resultados no llegaban”.

Y también ha explicado cómo será la continuidad de Caparrós, en un puesto vinculado a la cantera aún por definir: “Hemos hablado de estos cuatro partidos, su posterior incorporación será para lo que él le gusta, la fábrica. Luego en la reestructuración tendrá el lugar que acordemos y en el que él esté a gusto para que él vuelque toda su experiencia en sus colores y sus sentimientos, el Sevilla Fútbol Club”.