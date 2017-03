"Las acciones de Sevillistas de Nervión no están en venta"

José Castro ha realizado un amplio repaso a la actualidad del Sevilla después de los V Premios de la Fundación del Sevilla FC. El dirigente ha expresado su esperanza en que el Sevilla levante el vuelo tras lo que ha calificado de "bache" habitual en todos los equipo. "Es normal. Llevamos cuatro temporadas a un nivel altísimo y hemos cogido un bache de cuatro partidos sin ganar. Esto es fútbol, a todos los equipos les llegan baches y a nosotros nos ha llegado en un momento inoportuno, pero sólo podemos confiar en la magnífica plantilla que tenemos. Hay dos semanas de descanso y el equipo y su entrenador tienen que reflexionar, ajustar cuestiones y solucionar los problemas que nos han llevado a este bache de juego y resultados. Tenemos que ser optimistas y confiar en que el equipo irá a más. Estamos en una situación envidiada por la mayoría de los equipos, somos los terceros. Ojalá a partir del partido del Sporting lleguen de nuevo las victorias y el buen juego".

Pero quizá lo más interesante ha sido el asunto de la presunta oferta millonaria por los grandes paquetes accionariales del Sevilla. "A ver, es verdad que hay intermediarios que han mostrado interés en la compra de los distintos paquetes de acciones, pero oferta formal seria no ha habido ninguna. No me consta que ninguno de los grupos esté en estos momentos estudiando ninguna oferta, y en lo que respecta a mí y mi grupo, Sevillistas de Nervión, no tenemos ninguna oferta ni ninguna intención de vender, las acciones de Sevilistas de Nervión no están en venta. Es una noticia de hace meses, es verdad que hubo ese interés, pero no veo ese interés en vender en ninguno de los grupos accionariales". "No hay ninguna oferta formal de ningún grupo ni chino, ni americano, ni alemán", reiteró taxativo.

El dirigente ha abundado en los factores el "bache". "El equipo ha ido a mucha presión desde el principio, en tres competiciones, y es lógico que los baches lleguen, son muchos partidos continuados, ¿Qué sevillista no quisera estar a falta de diez jornadas con 57 puntos y tercero en la clasificación? Es verdad que hay que superar ese bache, y es verdad que tenemos los argumentos para hacerlo porque a esta plantilla no se le ha olvidado jugar al fútbol y ha demostrado que es competitiva. Saldremos de este bache y estaremos en la Champions la próxima temporada

También ha hablado de Jorge Sampaoli, y si ha decaído la confianza del club en él. "Estamos encantados con él, los entrenadores también tienen sus momentos buenos y sus momentos menos buenos. Confiábamos,

Se le ha ofrecido otra temporada. En los momentos peores este presidente y su consejo renovaron Emery ganamos solamente tres títulos con él". Eso ha dado pie a hablar de su renovación. "Las conversaciones sólo pueden ser de apoyo y ánimo, y de seguir trabajando para seguir ganando, porque en fútbol hay que ganar y ganar. En cuanto a la renovación, sin prisa pero sin pausa. Ni yo tengo menos prisa porque ahora no se hable del Barcelona, ni lo contrario. Su futuro es que tiene una temporada más, y queremos ampliarle otra. Llevamos una buena relación, amigable. Él está encantado de estar aquí, hemos sido el equipo que ha confiado en él para traerlo a Europa. Estamos encantados y él también".

El presunto interés del Barça y las palabras de Vitolo agradeciéndolo han sido motivo de análisis también. "No he oído eso. Es lógico que los profesionales tengan miras mayores, yo lo he escuchado decir en infinidad de ocasiones que está a gusto en Sevilla y no quiere irse de aquí. De todas maneras, que el club que quiera alguna figura del Sevilla tendrá que pagar su cláusula como mínimo"

Y otro tema ha sido el de la actitud de Biris Norte. "Es verdad que existe ese problema, es verdad que nos hemos reunido con ellos y es un problema que no depende de nosotros, sino de Antiviolencia, que no permite que entren sus símbolos en el estadio y nada podemos hacer. El club no puede permitir por ahora que esos símbolos entren. Yo respeto enormemente la decisión de los sevillistas que quieren o no quieren animar, pero me gustaría que fuera de otra forma. Si todo se reduce a que una bandera no entre en nuestro estadio, poco podemos hacer ya. A todos nos gustaría que hubiera ese ambiente que Biris es capaz de hacer en el estadio, que ayuda y empuja al equipo, pero no podemos saltarnos las leyes ni las normas".

A su vez, ha vuelto a salir a la palestra el affaire Monchi. "Monchi está trabajando como siempre, y es una cuestión individual, prima más lo colectivo, que salgamos de este bache y que cojamos la senda de las victorias, y al final de temporada ya se verá qué pasa con Monchi. Trabaja y realiza su labor continuamente, y en este momento tenemos otras prioridades. La entidad, el Sevilla Fútbol Club, es más importante que Monchi, que yo y que todas las personas, de aquí al final de temporada ya veremos qué ocurre con Monchi".

Y una nota benevolente con la eliminación de la Liga de Campeones por último: "No creo que sea un fracaso caer en octavos en Champions, primero porque jugamos con el campeón de la liga inglesa, si bien es verdad que teníamos serias aspiraciones de llegar a cuartos. Y segundo porque en toda nuestra historia hemos llegado a octavos cuatro veces. Esa eliminatoria si se repitiera diez veces es posible que ocho cayera de nuestro lado, sobre todo en la ida, que se fallaron muchas ocasiones y no es normal fallar dos penaltis y la mala suerte con el poste".