La Juventus ya maneja opciones a N'Zonzi

Según la Gazzetta dello Sport el Sevilla ha remitido a la cláusula, o a su precio, cuando los intermediarios han tanteado al club, pues todas las partes han negado que se produjera la anunciada reunión en la ciudad hispalense para tratar el asunto. Incluso hay quien dice que desde Nervión habría aceptado el traspaso por ese precio incluso con un pago en tres plazos. Pero este rotativo no ve tan claro que se haga lo de N'Zonzi y por eso habla de Matuidi y también de Nemanja Matic, medio el Chelsea que siempre gustó a Massimiliano Allegri.

N'Zonzi es uno de los muchos perfiles que manejamos, ha habido un sondeo, sin profundidad, pero lo vigilamos, e Iniesta es inalcanzable", dijo al Corriere dello Sport Beppe Marotta.El director general juventino dijo que no estaba interesado en Matuidi, aunque matizó que "aquello que hoy no imaginamos, puede suceder mañana". Sería una operación muy difícil, por las turbias relaciones entre el PSG y la Juventus, que acaba de culminar el traspaso de Coman al Bayern por un total de 28 millones tras haber salido de París libre.

Puede ser sólo una estrategia, para que N'Zonzi presione al club de Nervión con el objeto de que éste ablande su postura. Pero no parece que el medio centro sea hombre de prestarse a ese tipo de juego, por mucho que le saquen competidores para firmar por el campeón italiano. "No pensamos gastar 100 millones en Verratti.

La Juventus continúa teniendo entre ceja y ceja a Steven N'Zonzi como principal candidato a reforzar su centro del campo. Aun así, el club turinés ya empieza a realizar tanteos con otras opciones visto que el Sevilla ha adoptado la prometida postura dura con la cláusula de rescisión del jugador. Desde Italia llegan distintas informaciones que, por un lado, aseguran que el francés sigue siendo el elegido, pero que la Juve no puede acometer la operación en las cantidades que pretende el Sevilla. Por ello, empiezan a deslizarse en los medios de comunicación otros nombres, como los de Matuidi y Matic.

Vitolo no descarta jugar en Las Palmas: "Ya veremos qué pasa"

Algo se está rumiando en las interioridades del asunto Vitolo cuando el propio jugador no rechaza de plano la posibilidad de jugar en Las Palmas. "De momento, no voy a decir nada. Ya se verá lo que pasa. Estaría bien venir porque estaría con mis padres, mi familia y mis amigos. Sería bonito volver, pero todavía no hay nada", dijo el internacional sevillista al recoger una distinción futbolística en su tierra.

El jugador habla con mucho cariño de su patria chica y se encuentra muy a gusto allí. De ahí que mostrara su orgullo por tal galardón. "Es un reconocimiento a un trabajo que llevo haciendo desde hace muchos años. Si te lo entregan en casa, rodeado de familia y amigos, es mucho mejor", dijo el sevillista, cuyo destino continúa siendo una incógnita ante la sanción de la FIFA al Atlético, el equipo que más agrada al canario porque Simeone le garantiza jugar.