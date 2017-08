Kjaer, "impresionado" con la calidad del equipo y "el calor" de la gente

El central danés Simon Kjaer comentó este jueves en su presentación como futbolista del Sevilla que está "impresionado" por lo que ha "visto hasta ahora, tanto de la ciudad como del club", por la "mucha calidad" que ha percibido en su primer entrenamiento y por el "calor por parte de la afición".

Al jugador nórdico le ha sorprendido "el calor que hace", algo a lo que se deberá "adaptar", pues hoy se superarán los cuarenta grados a la sombra en Sevilla, si bien bromeó al respecto al indicar que es "de mala educación quejarse cuando hace sol".

Kjaer relató que antes de venir habló con su compañero y compatriota Michael Krohn-Dehli, y también con otro internacional danés que militó en el Sevilla, Christian Poulsen, quienes "no pueden decir una palabra mala del club ni de la ciudad" y le describieron "la pasión con la que se vive aquí el fútbol y lo positivo que es para las familias vivir aquí".

El central escandinavo cree que "a cualquier futbolista le encantaría jugar en el Sevilla" porque supone "estar en uno de los mejores equipos de la mejor Liga, es un sueño".

El internacional, de 28 años y procedente del Fenerbahçe turco, destacó que su llegada al Sevilla supone "el paso más importante" de una carrera, lo que le ha llevado a conocer "cinco países -Turquía, Francia, Italia, Alemania y España- sin contar Dinamarca".

"Me gusta conocer diferentes culturas, pero ahora me gustaría estar más de dos temporadas en un club de tan alto nivel. Personalmente, no existen objetivos porque lo importante es que el Sevilla siga haciéndolo tan bien como en los últimos tiempos y poder contribuir a que sigan los éxitos", añadió Kjaer.

El séptimo fichaje estival del Sevilla fue remiso a definirse como futbolista, ya que dijo ser "un hombre de pocas palabra, un tipo bastante sencillo que sólo quiere disfrutar jugando al fútbol y mostrar más cosas en el campo que fuera".

Kjaer ha disputado 67 encuentros con Dinamarca y antes del Fenerbahçe jugó también en el Roma y el Palermo italianos, el Wolfsburgo alemán y el Lille francés.