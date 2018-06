Kjaer reconoce que no estuvo a un nivel adecuado

Simon Kjaer hizo balance en los medios del club y reconoció que no estuvo al nivel esperado. El danés, preparado para disputar el Mundial, lamenta que las lesiones le impidieran tener continuidad en su primer año en el Sevilla.

"He jugado los cuartos de Champions, pero por supuesto hubiera sido mejor sin lesiones. Además, no creo que haya mostrado todavía mi verdadero nivel. Para mí personalmente ha sido un año extraño", explica el ex jugador del Fenerbahçe, que recuerda el inicio de la temporada: "Con Berizzo había más rotación y jugué partidos importantes. Sabía que era importante para él y para el equipo y ésa es la razón por la que vine, para tener ese rol. Sin embargo, cuando te lesionas, es difícil. Después volví y jugué parte del mejor fútbol en mi carrera contra el Bayern y el Barça, contra el United fuera, pero me volví a lesionar", puntualiza.

Sin embargo, el danés ha vivido momentos buenos y así los refiere, con la culminación del triunfo en Old Trafford. "La Champions fue un camino fantástico para nosotros. Fue impresionante ganar al United a domicilio. Creíamos que no eran invencibles y que si teníamos un buen día en el campo, somos el mejor equipo. Ellos pueden coger a dos jugadores y pagar el salario del Sevilla entero, pero eso es Inglaterra actualmente. Teníamos el sentimiento de que podíamos ir allí y ganarles. No teníamos ninguna duda y creíamos en la victoria al 100% y entonces cuando pasó fue una sensación fantástica", asegura el defensa nórdico, que espera que la próxima temporada el Sevilla vuelva a la máxima competición europea: "Si miras cómo lo hemos hecho en las tres competiciones, la temporada ha sido OK. Pero creo que nadie está satisfecho, lo que significa que ha sido un año raro".