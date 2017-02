Leicester: del cuento de hadas a la pesadilla

Uno de los más grandes cuentos de hadas de la historia del deporte corre riesgo de convertirse, un año después, en una pesadilla. Eso es lo que teme al menos el Leicester City, que tras su título en la Premier League se encuentra ahora cada vez más comprometido con el descenso. La derrota por 0-3 ante el Manchester United terminó de encender la alarma en el conjunto de Claudio Ranieri, que se ubica apenas un punto por encima de la zona de descenso, a sólo dos del colista Sunderland, tras un pésimo arranque de 2017. El rival del Sevilla en los octavos de final de la Liga de Campeones aún no sumó ningún punto ni marcó ningún gol en la Premier este año. La preocupación por la marcha en la Premier ya es indisimulable, y su brillante pase en la Champions como primero de grupo quedó muy atrás.

"Somos los defensores del título, pero francamente esto es terrible, vergonzoso", dijo el meta Kasper Schmeichel a Sky Sports. "No hablemos de la temporada pasada. Ya terminó. Hay muchos factores, pero esta temporada no viene siendo fácil desde el inicio".

Sólo un equipo en la historia de la Premier se fue al descenso al año siguiente de ser campeón, cuando el Manchester City perdió la máxima categoría tras ganar el título en la temporada 1936/37.

No deja de asombrar la caída de un equipo que, con la excepción de la partida de Kante al Chelsea, es casi el mismo. "No es una situación confortable. Es tiempo de que todos nos levantemos, porque si no terminaremos descendiendo", añadió autocrítico Schmeichel. "La confianza está baja", reconoció Ranieri, ya cuestionado.