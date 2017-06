Lemina: "El Sevilla tiene un nombre y una historia"

El medio defensivo franco-gabonés Mario Lemina siempre ha estado muy bien considerado en la secretaría técnica del Sevilla. Y ahora, indirectamente, se ha abierto una puerta que lo puede llevar hasta Nervión: Steven N'Zonzi ya ha acordado un contrato de cuatro temporadas con la Juventus a razón de 5 millones de euros netos al año y ahora queda que el club piamontés llegue a los 40 millones que exige el Sevilla para dejar salir al gigante francés. Y en Italia afirman que el campeón de la Serie A ha ofertado unos 35 millones de euros más Lemina por el pase del gigante francés.

El gabonés hablaba precisamente sobre su futuro y su deseo de disfrutar más minutos la próxima temporada al portal calcioline: "Quiero jugar más y demostrar de lo que soy capaz. ¿Sevilla y Valencia? Son clubes con un nombre y una historia. Hay nuevos proyectos, vamos a ver. También hay interés del Arsenal y el Watford. El Olympique de Lyon no creo que me interese y volver al Olympique de Marsella no lo veo una buena idea", comentó el centrocampista.

Lemina, que el 1 de septiembre cumplirá 24 años, fue cedido hace dos temporadas del club marsellés a la Juventus, que en 2016 ejerció la opción de compra a cambio de 9,8 millones de euros. El medio, que fue campeón del mundo sub 20 con Francia junto a Pogba, disputó la pasada campaña 29 partidos oficiales con la Vecchia Signora, 19 de ellos de la Serie A, aunque sólo fue titular con frecuencia a inicios de la temporada.