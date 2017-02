Lenglet avisa con respecto a las distracciones

Pese a que es un recién llegado, Clement Lenglet está muy adadptado a la dinámica de funcionamiento del club. El francés participó ayer junto al presidente y a su compañero Vietto en una visita de colegiales al estadio dentro del programa Sácale partido al cole. Y en el transcurso del acto el defensa hizo una valoración del estado actual del equipo. Evidentemente, la visita del Leicester es una cita marcada en rojo, pero antes hay un choque de Liga.

"El míster dice que si jugamos con la cabeza en el partido de Champions es posible que perdamos los dos, perder contra el Eibar y perder en Champions. Lo más importante es estar bien en la cabeza para jugar el fútbol que el míster quiere", dijo el ex jugador del Nancy, quien tampoco quiere pensar en el derbi. "Todos los partidos son importantes porque somos un gran club y cuando jugamos en un gran club hay que ganar todos los partidos... Son tres partidos de gran nivel: el Eibar ha ganado dos partidos por 4-0, el Leicester en la Premier no, pero en Champions está muy bien, y después el derbi... Pero tenemos efectivos para jugar los tres partidos a un gran nivel. Si el míster quiere que juegue los tres estoy listo".

Asimismo, cuando fue cuestionado por los dos partidos consecutivos que ha encadenado el Sevilla sin recibir gol, ambos con él en el once, tiró de modestia. "No estoy solo en el campo, hay 11 jugadores que jugamos muy bien. Las Palmas fue muy difícil porque es un equipo con jugadores de gran nivel. No encajar fue importante, pero lo más importante es ganar. Ante el Villarreal fuimos mejores, pero no ganamos".