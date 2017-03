Lenglet: "Sin respetar al Leganés será difícil ganarle"

Con apenas 21 años, Clement Lenglet está viviendo un sueño en el Sevilla. El joven central, en un castellano más que aseado para el poco tiempo que lleva en Sevilla, habló para los medios del club de su acomodo en el club, en la ciudad, en el vestuario. Está feliz, "con estrellas en los ojos", pero también demuestra que tiene la cabeza bien asentada. Pidió máxima concentración con el Leganés, sin mirar más allá.

"Al final fue un punto positivo -dijo sobre el empate en Vitoria-. No perder contra el Alavés fue importante, hay muchos partidos en el campeonato y llega la Champions. Es una semana muy importante para el club y para la temporada. Hay tres partidos muy, muy importantes, los encuentros con el Leganés y el Atlético y la posibilidad de hacer historia en la Champions. Pero si nosotros pensamos antes en el Leicester es imposible ganar al Leganés, y para estar bien en la Liga es importante ganar el sábado a las cuatro y cuarto, ahí hay una primera batalla", dijo de forma muy ilustrativa.

Es una semana muy importante y el sábado, a las cuatro y cuarto, es la primera batalla"

Según el ex jugador del Nancy, hay que tomarse la visita del humilde equipo madrileño como si fuera un grande: "Son tres puntos tan importantes como los del Barcelona, el Madrid o el Atlético, es muy importante para nosotros, para la ciudad y para el club", dijo. "Es muy importante para seguir en la cabeza del campeonato. Si no respetamos al Leganés será difícil ganar contra ellos", añadió poniendo énfasis en la trascendencia del primer duelo de una semana clave.

En un tono ya particular, habló de sus sensaciones en el Sevilla. "Para mí es un sueño, es la primera vez que juego la Champions, y es increíble para mí, estoy con estrellas en los ojos. Estoy muy feliz de estar aquí, todo es muy bueno, la ciudad deportiva, el staff técnico, los compañeros... y el tiempo. Cuando estás feliz es más fácil jugar al fútbol. En Nancy no tenía un gimnasio tan grande como aquí". "El ambiente es muy, muy caliente en el Sánchez-Pizjuán, me gusta mucho jugar en el estadio", remató Lenglet.