La Liga, "una ilusión que no estaba en el guión"

Hasta el más cauto de los sevillistas, léase Monchi, naturalmente dado a poner los pies en los suelos, se deja llevar por una realidad incontestable. El Sevilla está obligado a luchar por el título de Liga, algo absolutamente impensable cuando Jorge Sampaoli arribó en verano para acometer un proyecto totalmente nuevo.

Segundo en la clasificación con 42 puntos, a uno sólo del líder, gracias a 13 victorias y 42 goles, en la mejor primera vuelta de la historia, son los números que presenta este inesperado candidato a luchar por la Liga. "Es una pasada -reconoció Monchi en SFC Radio-. Son números impresionantes, que no hubiéramos imaginado antes de comenzar el campeonato, que nos abren una ilusión por algo que no estaba dentro del guión y nos vamos a aferrar a ello para poder seguir disfrutando".

Incluso Monchi se declara "sorprendido" por la respuesta de este nuevo Sevilla de Sampaoli. "Todos estábamos con unas expectativas muy altas, pero también con unas dudas muy lógicas y humanas, porque todo cambio genera dudas. En todo caso, ha habido un cambio muy profundo, de entrenador, de sistema y de jugadores. Siempre hay un margen de adaptación, de aclimatación, que genera esa duda. Este resultado actual ha disipado toda esa duda, con un tiempo de antelación mayor del previsto".

Según el director deportivo, "en el guión del principio no entraba el capítulo de luchar por la Liga". Pero... "Ha surgido un capítulo especial y una ilusión nueva que vamos a intentar que nadie nos la quite. Una vez que uno está en este barco vamos a intentar seguir en él, ya veremos dónde nos bajamos". "Hay muchas claves, pero si me tuviera que quedar una yo creo que ha sido la de convencer al grupo de la manera más rápida, el grado de complicidad entre el entrenador y la plantilla sobre el mensaje. Cuando un grupo cree en lo que propone el entrenador es más fácil", argumentó Monchi.