Sergio Rico: "Si el equipo es compacto y juega unido tendré poco trabajo"

Sergio Rico ha analizado el encuentro de mañana en Old Trafford, donde el Sevilla se juega el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones. "Es un partido superimportante y muy especial, conseguir el pase sería hacer nuevamente historia con el club y estamos todos con toda la ilusión del mundo y con muchas ganas", ha declarado ante la prensa desplazada el meta sevillista.

El jugador sevillano ha hablado de sus sueños, precisamente en un recinto conocido como el Teatro de los Sueños. "Claro que he soñado, es emblemático para todo el mundo del fútbol y claro que siempre he soñado con disputar un partido de este tipo y sobre todo en la Champions".

Sobre el Manchester United, ha hablado de que será más agresivo que en la ida: "Ellos tienen un sistema de juego como el que vimos en el Ramón Sánchez-Pizjuán, pero ante su afición, en su estadio deben ser más agresivos esta vez".

En la ida, el hombre del partido fue De Gea: "Me gustaría ser protagonista sinceramente, David hizo un partido sensacional en la ida y por qué no, a mí me encantaría hacerlo mañana, pero por encima de todo que el equipo sea compacto, juegue unido y se vea en el campo. Si es así, seguro que yo tendré poco trabajo".

La principal duda es el lateral derecho. Podría jugar ahí Escudero: "Confiamos todos los jugadores del equipo en cada uno al ciento por ciento y sea el compañero que tenga que estar en el lateral derecho y en la defensa va a dar el máximo y se va a dejar todo por este escudo".

También ha sido preguntado por el Mundial: "Se decidirá más adelante, pero ojalá que sí".