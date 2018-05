Pablo Machín se despide en el Girona

El nuevo entrenador del Sevilla, Pablo Machín, se ha despedido este lunes de sus jugadores en el Girona y ha mantenido una reunión en el club catalán, del que se ha desvinculado antes de hacerse oficial su fichaje por la entidad nervionense.

Machín ya acordó este fin de semana todos los términos de un contrato que lo vinculará con el Sevilla las dos próximas temporadas y estaba sólo a expensas de la resolución de su contrato en vigor con el Girona, con el que se fijaba una cláusula de penalización de un millón de euros. El técnico soriano abandonó las oficinas del club de Montilivi sin querer confirmar nada sobre su futuro, pero ya era un secreto a voces que será el nuevo entrenador del Sevilla, como se hizo oficial algunas horas más tarde.

Así y todo, se ha filtrado un mensaje del propio Machín a sus jugadores en el que les da las gracias por todo y confirma que su futuro pasa por el Ramón Sánchez-Pizjuán. "Hola chicos! Se acabaron los rumores y llegó la confirmación. Me voy al Sevilla. [...] Siempre lo he dicho, todos habéis sido importantes y todos me habéis ayudado a ser mejor y a conseguir que clubes como el SEVILLA se fijen en mí", escribe, según ha revelado Mundo Deportivo, en el grupo de WhatsApp que comparte con sus jugadores.