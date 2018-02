A Málaga con los laterales en el aire

La luz de alarma vuelve a estar encendida en la defensa del Sevilla, asaeteada por las sanciones y las lesiones. La incertidumbre llega ahora por los flancos. Vincenzo Montella se puede encontrar de una tacada sin sus dos laterales titualares para la siempre complicada visita a La Rosaleda, por mucho que el Málaga sea el colista de la clasificación. Jesús Navas se retiró lesionado ante el Atlético con una dolencia muscular y Escudero vio la quinta amarilla.

Afortunadamente, la lesión de Jesús Navas es menor. Según anunció este lunes el club, el palaciego apenas sufre una contractura en el gemelo. La dolencia no llega a rotura, por lo que no está descartado para el encuentro de este miércoles. Diferente es que Montella vea muy peligroso forzar al jugador, que seguramente se ofrecerá para jugar, porque podría romperse la fibra que ha protestado en su pierna derecha.

Según reza el parte ofrecido por el Sevilla "habrá que esperar a las próximas horas". La evolución del reconvertido lateral marcará su concurso en Málaga, aunque lo más probable es que no juegue. El problema es la falta de relevos de garantías. Layún no termina de convencer y Arana, en pretemporada según los técnicos, ni siquiera ha debutado aún. Mercado podría volver al lateral, pero sería desvestir a un santo para no terminar de vestir a otro. En este caso sí se puede hablar claramente de un fallo de planificación.