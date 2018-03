Manchester, un pequeño récord en la Champions

Pogba, el gran dilema de Mou

Mientras se prepara el Manchester United-Sevilla, el papel de Pogba es la principal tarea de Jose Mourinho. El centrocampista arrastra un golpe y está lejos de su mejor forma. Tras ser suplente en la ida, Pogba no pudo jugar este fin de semana ante el Liverpool por una lesión. Quizás no se recupere a tiempo y Mourinho no tenga que tomar ninguna decisión al respecto. Pero si el francés entra finalmente en la convocatoria, surgirá la duda. ¿Devolverá Mourinho la titularidad a Pogba, un jugador que costó más de 100 millones de euros en 2016? ¿O dejará el medio del campo para Matic y McTominay, claves en la victoria sobre el Liverpool? Tras el 0-0 en Sevilla, donde el hombre del partido fue el meta De Gea, cualquier decisión de Mourinho será analizada con lupa. Y más si el United no consigue el billete a los cuartos de final. Pogba, de 24 años, se convirtió en 2016 en el fichaje más caro de la historia del fútbol -fue superado después- cuando cambió la camiseta de la Juventus por la del United. Pero el jugador de 24 años todavía no conectó como se esperaba con Old Trafford. Incluso las evaluaciones más generosas coinciden en que todavía no ha respondido a las expectativas, también por las lesiones. Disputó hasta el momento 52 partidos, en los que marcó ocho goles y repartió 13 asistencias. Por ahora, Matic y McTominay tienen el favor de muchos especialistas y ex jugadores. / Simon cambers (dpa)