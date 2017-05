Maradona, sobre Sampaoli: "Ya tendría que estar aquí"

El pasado sevillista de Maradona tiene muy poquito peso en su forma de ver el fútbol y las necesidades de su selección. El astro argentino ha realizado unas declaraciones en su país respecto al futuro de Jorge Sampaoli como seleccionador de la albiceleste, aunque ya nadie duda en el planeta fútbol de que será el encargado de dirigir a Messi y compañía hasta el Mundial de Rusia 2020. Aun así, Maradona mete presión a Carlos Tapia, el presidente de la AFA, y al propio Sampaoli para que aceleren su contratación.

En declaraciones a radio La Red manifestó su inquietud al respecto así el ex sevillista, que se enfundó la camiseta blanquirroja, junto con Simeone y de la mano de Carlos Salvador Bilardo, enemigo declarado de Sampaoli, en la temporada 92-93. "Eso es lo que me deja intranquilo -dijo Maradona sobre la aplazada llegada del técnico-. Sampaoli ya tendría que estar trabajando en el predio de AFA. Le deseo lo mejor. Viene trabajando desde hace mucho tiempo, ojalá le vaya bien, pero debe entender que Argentina no es Europa ni Chile. Nosotros tenemos que clasificar sí o sí a Rusia", añadió respecto a las necesidades de Argentina, que afronta dos amistosos en junio pero que no tiene partidos clasificatorios, de enjundia, eso sí, hasta el final del verano: el 31 de agosto juega con Uruguay en Montevideo y el 5 de septiembre recibe a Venezuela. Antes tiene un amistoso el próximo 9 de junio en Melbourne ante Brasil, y por ahí llega la prisa de los argentinos...

Argentina marcha quinta en la clasificación sudamericana para el Mundial y debe apretar para evitar la repesca, pues se clasifican directamente los cuatro primeros. Pero más allá de esto preocupa la crisis general del fútbol argentino, como explicó César Luis Menotti, que ya da por hecha la llegada de Sampaoli. "El verdadero problema es saber cuál es el proyecto que tiene la selección. Para resolver esto no basta con Sampaoli. Ni con Guardiola y Zidane juntos", dijo el ex seleccionador argentino en Onda Cero. "Ahora lo inmediato es clasificar a Argentina para el Mundial, y después habrá que ver cuál es la planificación y la idea que tiene la directiva. Yo confío en Sampaoli, porque es un buen entrenador, pero lo que no sé es cómo se van a manejar porque el fútbol argentino está muy complicado".