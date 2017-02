Maresca no olvida al Sevilla en el día en el que anuncia su despedida

Uno de los dioses del Olimpo, con su espíritu guerrero y rebelde tamizado con el toque de distinción de su fútbol imaginativo, comprometido, cautivado y con un corazón conquistado por el sentimiento sevillista... Que un ex jugador del Sevilla anuncie su retirada del fútbol no es lo mismo que si lo hace Enzo Maresca. Il Capo, uno de los héroes del primer título europeo en Eindhoven, del que le cambió el paso a dos generaciones e hizo que otra sólo viera a su equipo ganar y ganar, anunció ayer su adiós definitivo del fútbol el día que cumplió los 37 años recordando el lugar que esta afición, este club y este equipo dejaron en su corazón.

El jugador que hoy es del Hellas Verona, se despidió en una carta de todos los aficionados al fútbol. "Con 37 años, después de casi 20 años de fútbol, he decidido terminar mi carrera... han sido años vividos con inmensa pasión, pasión que me ha llevado a jugar en 4 diferentes países, pasión que me ha dado la posibilidad de conocer culturas y mundos diferentes", expresó el salernitano, que siempre ha demostrado tener al Sevilla en el corazón. Mensajes de ánimo en redes sociales ante citas importantes de su ex equipo, de alegría tras los éxitos... Maresca nunca ha dejado de sentirse futbolista del Sevilla. Incluso su papel la pasada temporada convenciendo a Franco Vázquez, con quien coincidió en el Palermo, e incluso metiéndole la semilla sevillista fue fundamental. El argentino ha reconocido que el himno se lo enseñó Maresca y que vio la final de Basilea ante el Liverpool en casa del ex centrocampista del Sevilla.

Maresca también se acordó ayer de su equipo en una entrevista en Radio Marca. "Al Sevilla siempre lo he seguido desde que me fui; tengo muchos vínculos con el club y con la ciudad. Allí nació mi hijo y mi mujer es de Sevilla", indicó al margen de recordar que "si no fuera por su afición, el Sevilla perdería 8 puntos cada temporada" y afirmó que puede pelear la Liga con el Real Madrid y con el Barcelona.

Formado en la cantera de la Juventus, Maresca debutó en el West Boromwich Albion inglés para volver a la Juve y pasar luego por Bologna, Piacenza y Fiorentina antes de su llegada al Sevilla. Después militó en Olympiacos, Málaga, Sampdoria, Palermo y, por último, en el Hellas Verona. Fue campeón de la Copa de la UEFA con el conjunto sevillista en 2006 y en 2007. En el 0-4 de la final de Eindhoven contra el Middlesbrough (2006) anotó el segundo y el tercer gol. También logró tres titulos más con los nervionenses: una Copa (2007), una Supercopa de España (2007) y una Supercopa de Europa (2006), esta última contra el Barça.