Vincenzo Montella envió un mensaje de autoconfianza, de rebeldía interior, tanto de él como del vestuario, para darle la vuelta a la complicada situación del Sevilla. Desde su último triunfo en la Liga, el 3 de marzo (2-0 al Athletic), perdió ante el Valencia (0-2) y sólo la victoria de Old Trafford, el 13 de marzo, alumbra la descendente trayectoria de un equipo que concatena ocho partidos en total sin ganar. Europa no espera a nadie. "Estoy muy motivado, con las mismas ganas o más que siempre. Y estoy tranquilo, he visto al equipo muy motivado para cambiar".

El técnico italiano, antes casi de responder a los periodistas, quiso aclarar su viaje a Milán. "He leído cosas que no son correctas. No es verdad que hayamos tenido dos días de descanso. Yo volví con el equipo, estuve en el club para hablar con el presidente y el vicepresidente. Después tenía un asunto personal, un compromiso firme, y me autorizaron para ir a Milán un día. El lunes trabajamos juntos".

Aclarado eso, pasó al repaso de la ajetreadísima actualidad del Sevilla. Por ejemplo, su opinión sobre la destitución de Óscar Arias: "Tengo una buena relación con Óscar, es un gran profesional, no puedo comentar lo que decidan en el club. Óscar de ahora hasta el final nos puede ayudar".

Otra cuestión. ¿Cree que es un partido trascendental para su continuidad? "No me preocupo de lo que no puedo controlar, me esfuerzo en preparar el partido como siempre, sabemos dónde hemos errado alguna vez, dónde hemos hecho cosas grandiosas alguna vez, estoy concentrado sólo en el partido. No estoy preocupado, porque el trabajo del entrenador es así (...). Siento la confianza y debemos jugar con tranquilidad".

También fue interesante saber qué habló con el comité ejecutivo el domingo: "Nos reunimos y oyeron mi explicación, vimos la situación y cómo podía continuar y con qué objetivos. Hice mi análisis general de toda la temporada y dije que tengo confianza, porque podemos llegar a la Europa League, y sería una cosa fundamental. Sé que hemos hecho partidos no buenos, como la final, pero si llegamos a la Europa League, para mí no es una temporada tan mala. Cada uno tiene su opinión".

La afición, por ejemplo, tiene una muy clara: "Cuando hay una gran ilusión y un gran día y no se vuelve en positivo, se vuelve en negativo, es normal. Lo entiendo, entiendo a los aficionados, tenían mucha ilusión, como nosotros, Pero ahora tenemos que apartar esto y estar unidos, porque tenemos que llegar a Europa, por la afición, por nosotros, por el club. Creo que es más fácil estar unidos. Y después cada uno tomará sus decisiones. Ahora tenemos que dar apoyo a los jugadores".

Y se mostró confiado en dar un mejor rendimiento ya en una sola competición: "Yo tengo confianza, los jugadores han entendido este momento y tienen ganas de cambiar esta situación. Tenemos también un partido cada semana, excepto el del Real Madrid, y así es más fácil. El equipo tiene que jugar con ganas, con equilibrio, con tranquilidad, porque con tranquilidad se juega más fácil".

Montella, además, ha hecho sus cábalas: "Tenemos cinco partidos y quiero que todo dependa de nosotros, pensando en cada partido cada vez. El Sevilla tiene que ganar cuatro de estos cinco partidos y los puede ganar. Si estamos tranquilos y con ganas, podemos ir a Europa. Si vemos sólo lo malo nos vamos todos a casa".