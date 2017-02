Monchi: "Kiyotake ha salido por un tema personal"

Monchi ha explicado tras presentar a Walter Montoya por qué ha sido traspasado Kiyotake al Cerezo Osaka, por un montante de unos seis millones de euros. "Me gustaría explicar que no se debe exclusivamente a un tema deportiva, es también personal. El chico nos pidió en el último mes, por un tema de adaptación, su salida. Evidentemente teníamos que defender también los intereses del club. Y hemos conseguido ambas cosas. Hemos accedido a una petición de la persona, no del jugador. Si este club es querido por muchos de los que ya no están aquí es porque no sólo nso preocupamos por el futbolista sino también por la persona".

El director deportivo también ha aclarado el asunto de las fichas de la Champions y la obligada exclusión de Walter Montoya: "Con la salida de Kiyotake y la entrada de Walter y la salida de Sirigu, la plantilla queda cerrada. En este mercado sólo se pueden inscribir tres fichas nuevas en Champions, una lógicamente va a ser para David Soria para sustituir a Sirigu, la otra va a ser para Jovetic y la otra para Lenglet. Walter ya sabe que no será inscrito en la Champions, se lo he dicho yo personalemente. Estará inscrito sólo en la Liga y ojalá tenga muchas opciones de futuro para jugar muchas Champions con el Sevilla".

Según ha asegurado Monchi, el entrenador decidió quién se quedaría sin jugar la Liga de Campeones: "Jorge Sampaoli tuvo la última palabra sobre La normativa sólo permite tres cambios. Todos los movimientos que hemos hecho ha sido sobre esa posibilidad y esa idea. Ha sido una decisión madurada y evidentemente ha sido el míster el que finalmemte ha tomado la decisión con argumentos lógicos. En la Liga también nos hemos jugado mucho".

Además, ha confirmado que intentó hacerse con los servicios del internacional francés Payet, un jugador top que pudo ponerse a tiro: "Hubo una gestión real, pero estaba por encima de lo imposible. Tratamos de aprovechar una circunstancia, un enfrentamiento, entre comillas, entre West Ham y Olympique de Marsella, creándose una situación de no retorno porque el jugador había hecho unas declaraciones altisonantes si no era vendido. Viendo que no llegaban a un acuerdo ofrecimos una solución de mediación, para solucionar un problema del West Ham y del jugador. Pero al final llegaron a un acuerdo y fue traspasado. La fortuna que yo tengo es que ser director deportivo del Sevilla me permite hacer estas gestiones, pero con el Sevilla detrás siempre te escuchan. Y no hay peor gestión que la que no se hace".

Por último, ha hecho balance de los movimientos en enero. "Ha sido un mercado de invierno muy activo. Se han producido las salidas de Kolodziejzak, Kiyotake y Sirigu, y la cesión de Juan Muñoz al Levante, y las llegadas de Lenglet, Jovetic y Walter Montoya, más la renovación de N'Zonzi. Creo que ha sido un mercado de invierno muy bien aprovechado. Estoy muy contento y satisfecho. ¿Que hemos intentando alguna cosa más? Siempre, somos un club activo y siemrpe estamos pendientes. Pero a veces intentamos cosas que traspasan lo imposible. Hemos respondido a la demanda del míster y a la creencia que teníamos en la dirección deportiva. Quiero dar las gracias públicamente al grupo de trabajo y también al departamento de fútbol. En este club las estructuras están por encima de las personas. Lo hicimos en verano y hemos vuelto a hacerlo en invierno".