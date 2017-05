Monchi, presentado en la Roma: "La clave es el trabajo"

Ramón Rodríguez Verdejo, mito del sevillismo con el apodo de Monchi, ya ejerce como director deportivo de la Roma. El de San Fernando fue presentado ayer en las instalaciones de Trigorio, el centro deportivo del club giallorosso con el compromiso de que los aficionados cumplan sus sueños y con la idea de recortar la distancia con la Juventus, el equipo de referencia en Italia en los últimos años. Umberto Gandini, administrador delegado de la Roma, fue el encargado de presentarlo ante la sociedad romanista.

"No me considero el mejor director deportivo del mundo, sino una persona afortunada en mi carrera a la que sí he dedicado mucho tiempo y trabajo", explicó en medio de una gran expectación en Trigoria. "Soy ambicioso por naturaleza. Reducir la distancia con la Juve no es fácil, pero tampoco es imposible. Hay una buena base desde la que partir", argumentó el ex director deportivo sevillista, quien aseguró que al salir del club en el que estuvo 27 años sintió algo de "miedo, como todo el que afronta algo nuevo", pero que no podía rechazar la oportunidad que le brindaba la Roma "de poder trabajar y ser Monchi", pese a que tuvo otras opciones interesantes.

Gandini agradeció a Jim Pallotta, accionista mayoritario, el tremendo esfuerzo que puso en fichar a Monchi, quien agradeció asimismo tanta diligencia al potentado italoamericano.

"Los aficionados merecen ver sus sueños hechos realidad y estoy aquí para ayudarlos a conseguirlo", dijo el flamante director deportivo de la Roma, quien aseguró que su influencia no será tanta en la primera temporada.