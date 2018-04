Montella: "Creo que podemos ganar"

Rostro risueño, apariencia de absoluta tranquilidad mezclada con la ilusión de poder escribir una página histórica para el Sevilla. Así comparecía Montella en la extraordinaria sala de prensa del Allianz Arena muniqués después de que su futbolista Franco Vázquez hubiera exigido respeto tras las declaraciones de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en las que daba al Bayern por clasificado.

Planteamiento del juego: “Los partidos son muy largos, lo importante es estar en el partido siempre, jugar con equilibrio y con paciencia. No debemos hacer muchos cálculos, debemos jugar el mismo partido de siempre, como en la ida, con la cabeza en el partido, dar una nueva imagen y creo que podemos ganar”.

La referencia de Vigo: “Empezamos muy bien el partido, con ganas, con cabeza, con posibilidades de marcar, pero después del primer gol no tuvimos el equilibrio necesario. Jugamos con muchas ganas, pero individualmente y no como equipo. Tenemos que jugar con confianza y en ataque. No hay muchos delanteros en el mundo que desequilibren un partido y quien lo tiene está en las primeras posiciones en cada liga”.

¿David Soria o Sergio Rico?: “Habitualmente digo la alineación antes al equipo y después a la prensa. Tenemos que hacer un entrenamiento, claramente sé quién jugará, pero no quiero decirlo ahora”.

Diferencias entre el Sevilla de la Liga y el de Champions: “Tengo mi análisis, pero cuando perdimos el equilibrio es cuando tuvimos prisas como consecuencia de un resultado negativo, perdimos el equilibrio y la cabeza, no jugamos como un equipo junto otra vez. Tal vez ha pasado lo mismo en Champions como en la Liga, pero hemos tenido más dificultades en la Liga”.

Carencia de suerte: “No soy supersticioso, pero en los tres últimos partidos no hemos tenido suerte. Creo que esa suerte volverá y ojalá sea mañana”.

Palabras de Florentino: “Estamos aquí, el mérito para esa posición la hemos conquistado en el campo, el Sevilla tiene el respeto de todos los equipos y lo veo cuando jugamos en la Liga y también en Champions”.

Jugadores advertidos en el Bayern: “No lo sé si se reservarán, esperemos que no jugaran todos los advertidos y que se prepararan antes para la semifinal”.

Idea de partido: “Todo depende siempre de ti, de tu confianza, más que del nivel del rival, tenemos que pelear mucho, trabajar mucho y tener un poquito de suerte, lo importante es tener el equipo muy compacto siempre. En la ida, el Bayern parecía que tenía más la pelota que nosotros y al final estuvo equilibrado, a veces el ojo te engaña, lo importante no es tener la pelota sino ser incisivo en la portería y acertar”.

Presión del estadio: “El estadio no lo he visto, pero las medidas serán las mismas de otro campo y no cambia nada. Es difícil, pero yo lo creo posible”.

Jugadores tocados: “Correa y Mercado entrenaron ayer total y están a disposición”.

Presencia de Banega: “Banega es un jugador muy importante para nosotros, pero hicimos un buen partido en la ida sin él y eso significa que tenemos otras opciones que están igual. Estoy contento con Banega y también estoy contento con Pizarro porque en la ida hizo un buen partido”.