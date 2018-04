Montella: "En la Liga tenemos que mostrar las mismas ganas que en la Champions"

-¿Piensa más en la Champions o en la Liga?

-Siempre prefiero mirar adelante. Sobre eso, sólo puedo darle la enhorabuena al equipo por su trayectoria en la Liga de Campeones, tanto en mi etapa como durante el periodo en que Berizzo era el entrenador. Hemos hecho una competición de nivel, pero ahora tenemos que centrarnos en la Liga, pues el objetivo es clasificarnos para Europa el próximo año. No será fácil, aunque la ayuda de los aficionados seguro que nos ayudará para que así lo sea.-El Villarreal.

-Es un equipo muy organizado y juega más o menos del mismo modo desde el comienzo de la temporada. Lo importante somos nosotros, que levantemos nuestro nivel en la Liga.-¿Ha sentido envidia o nostalgia al ver el sorteo de la Champions?

- No lo he visto, pues estaba preparando el entrenamiento de hoy y el partido del Villarreal de mañana, pero ni tengo envidia ni tengo nostalgia. Hemos hecho lo máximo y no puedo decir nada más, sólo mirar adelante.-¿Es el partido contra el Villarreal una final?

-El Sevilla siempre está jugando finales. Es un partido muy importante, casi una final. Debemos centrarnos en nosotros, en que seamos capaces de mostrar la misma ilusión y las mismas ganas que en la Champions.-¿Teme al cansancio de los jugadores?

-Las piernas estarán fuertes si la cabeza está bien, que creo que está bien. Será importante que estén concentrados en la importante que tiene este partido.-¿Hará rotaciones?

-Quiero que los jugadores mueran en el campo durante el partido. Tendrán que ser consciente de ello. -¿Dará descanso para la Feria?

-La Semana Santa es para pedir perdon por la Feria, pero nosotros no estamos aquí para pecar... (Risas) No, en serio, es probable que el domingo que viene demos un descanso. Y ojalá sea con la Copa del Rey.