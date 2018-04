Montella: "Estoy muy, muy motivado y tranquilo porque veo al equipo con muchas ganas"

Vincenzo Montella ha atendido a la prensa antes de viajar a Valencia esta tarde para jugar un partido decisivo con el Levante. El entrenador del Sevilla ha declarado que está "muy, muy, muy motivado". "Estoy muy motivado para el próximo partido con las mismas ganas o más que siempre. Y estoy tranquilo porque he visto al equipo muy motivado para cambiar. El viernes tenemos un partido un partido importante para ganar y subir en la clasificación en pro del objetivo de la Europa League", ha asegurado.

El técnico italiano ha aclarado cómo han sido los primeros días de la semana. "He leído cosas que no son correctas. No es verdad que hayamos tenido dos días de descanso. Yo volví con el equipo, estuve en el club para hablar con el presidente y el vicepresidente. Después tenía un asunto personal, un compromiso firme y me autorizaron para ir a Milán un día. El lunes hemos trabajado juntos".

La destitución de Óscar Arias: "Tengo una buena relación con Óscar, es un gran profesional, no puedo comentar lo que decidan en el club. Óscar de ahora hasta el final nos puede ayudar, como siempre. El fútbol es así".

Partido trascendental, ¿para su continuidad? "No me preocupo de lo que no puedo controlar, me esfuerzo en preparar el partido como siempre, sabemos dónde hemos errado alguna vez, dónde hemos cosas grandiosas alguna vez, estoy concentrado sólo en el partido. No estoy preocupado, porque el trabajo del entrenador es así. Cuando ganas eres el mejor y cuando pierdes eres el culpable, es lo normal, y tengo que tener un equilibrio, poner todo en la balanza. Siento la confianza y debemos jugar con tranquilidad".

Reunión del domingo: "No estaba en Milán el domingo, primero entrenamos en el campo, luego fue la reunión y por la noche me fui a Milán. Con el presidente, el vicepresidente y algunos miembros del consejo, nos reunimos y oyeron mi explicación, vimos la situación y cómo podía continuar y con qué objetivos. Hice mi análisis general de toda la temporada y dije que tengo confianza, porque podemos llegar a la Europa League, y sería una temporada fundamental. Sé que hemos hecho partidos no buenos, como la final, pero si llegamos a la Europa League, para mí no es una temporada tan mala. Cada uno tiene su opinión".

El enfado de la afición: "Cuando hay una gran ilusión y un gran día y no se vuelve en positivo, se vuelve en negativo, es normal. Lo entiendo, entiendo a los aficionados, tenían mucha ilusión, como nosotros, Pero ahora tenemos que apartar esto y estar unidos, porque tenemos que llegar a Europa, por la afición, por nosotros, por el club. Creo que es más fácil estar unidos. Y después cada uno tomará sus decisiones. Ahora tenemos que dar apoyo a los jugadores, lo antes posible, me lo dice mi experiencia".

Un partido a la semana: Yo tengo confianza, los jugadores han entendido este momento y tienen ganas de cambiar esta situación. Tenemos también un partido cada semana, excepto el del Real Madrid, y preparar un partido a la semana es más fácil de preparar que jugando cada tres días. El equipo tiene que jugar con ganas, con equilibrio, con tranquilidad, porque con tranquilidad se juega más fácil".

La base y los cambios: "No entiendo esto, porque alguna vez no he entendido bien el español. He cambiado mucho. Cuando llegué tuve que hacer una nueva manera de jugar, no es que yo sea mejor que Berizzo. Tuve que continuar con la misma plantilla y dar continuidad, para que los jugadores entiendan las cosas. Luego fui cambiando. Algunos jugadores he cambiado. Se puede cambiar cada partido cuatro o cinco jugadsores, un equipo disperso no tiene identidad. Cada entrenador tiene su pensamiento, pero en el curso de la temporada se cambia porque los jugadores tienen altibajos de forma. Nunca podríamos entrenar jugando cada tres días, es el fútbol. El que está dentro lo sabe".

Sobreesfuerzo continuado: "No siempre estoy contento de mi trabajo. Cada decisión ha sido siempre desde la lógica, jugando cada tres días, con tres competiciones, es un poco complicado. Este año ha fallado una competición. Hemos pagado el esfuerzo de otras competiciones en la Liga, y ahora tenemos sólo la Liga. El Sevilla ha jugado dieciséis o diecisete partidos más que otros de la Liga, es la verdad. Empezó muy temprano la temporada, con la eliminatoria previa y demás".

Garantía de seguir hasta el final: "Mi mente está sólo en el partido, el entrenador siempre está en precario. Tengo ganas de jugar el viernes, para terminar la temporada bien con mi trabajo. Y creo en los jugadores".

¿Enfado por los resultados o por la actitud? "La gente tiene razón. Hemos hecho partidos muy, muy malos, muy negativos. Pero alguna vez nos podemos equivocar. Contra el Barcelona tenía la sensación de que el equipo no había corrido, pero ves los datos ves que había corrido más que el Barcelona, en media velocidad, en alta velocidad. No hemos competido porque el rival ha sido muy superior y poco a poco el equipo ha perdido la confianza necesaria para competir con un equipo como el Barcelona. No compitió y esto es así".

Equipo preparado para las cinco finales: "Tenemos cinco partidos y quiero que todo dependa de nosotros, pensando en cada partido cada vez. El Sevilla tiene que ganar cuatro de estos cinco partidos y los puede ganar. Si estamos tranquilos y con ganas, podemos ir a Europa. Si vemos sólo lo malo nos vamos todos a casa, no podemos ir a Europa".

Ganso y una lesión oculta: "Es un jugador con grandísimo talento. Él no se ha entrenado durante tres meses porque tenía un problema y anteayer ha empezado con el equipo, pero después de estar enfermo un mes necesita 40 días antes de jugar un partido. Nunca he podido verlo en el campo porque no se ha entrenado. Creo que es un problema físico, no puedo explicarlo. No se ha entrenado durante tres meses. Tengo el deber y el placer de entrenar a todos los jugadores. Ahora sí está disponible. Tenía un problema físico, que yo no sabía, y luego lo supe".

¿Ve factible alcanzar al Betis? "Yo no miro esto. Yo miro al Levante, creo en el Sevilla y en que entre en la Europa League, lo demás no me interesa".

Ocho partidos sin ganar: "Preparo el partido con las mismas profesionalidad, ganas y confianza. Tenemos que hacer más para ganar, no puedo decir otra cosa".