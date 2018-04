Montella se despide del sevillsimo: "Pido a la afición que esté con los jugadores"

El técnico italiano Vincenzo Montella, destituido el sábado como entrenador del Sevilla, le deseó este domingo "lo mejor" al club y a su plantilla de jugadores, y además le dio las "gracias a la afición, que ha estado grandiosa".

El napolitano, que llegó a finales del pasado diciembre en sustitución del argentino Eduardo Berizzo, señaló, en un vídeo que grabado en la ciudad deportiva sevillista y que ha difundido el club, que los jugadores "han hecho un esfuerzo enorme".

"Estoy convencido de que el Sevilla puede conseguir ir a Europa, por eso pido a la afición que esté cerca de los jugadores, que les den el último sulfato", destacó Montella, quien ha sido sustituido en los cuatro partidos de liga que le restan al equipo por Joaquín Caparrós.

También quiso pedir disculpas "por los últimos momentos -malos resultados-", aunque puntualizó que ha "trabajado con fuerza y entusiasmo hasta el final". "Gracias a la afición, ha estado grandiosa, quiero saludar a los jugadores, que han hecho un esfuerzo enorme y que tanto han hecho para mí. También saludar a todas las personas que trabajan para el club y de los que no me he podido despedir", subrayó.

Montella, pese a los malos resultados en LaLiga, destacó que se lleva "un buen recuerdo de lo vivido en estos meses -cuatro-" y que ha sido "una experiencia maravillosa". "Hemos hecho historia con este club -clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones- y es un orgullo haber estado como entrenador en ese momento. Hemos pagado todo el esfuerzo de la Champions y la Copa del Rey en Laliga. Gracias a todos, para mí es una experiencia que nunca olvidaré", afirmó el ya exentrenador sevillista.