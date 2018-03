Montella: "Me gustaría ganar la final de la Copa jugando el partido, siempre"

El entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, ha comparecido ante los medios de cara al próximo encuentro liguero ante el Barcelona, rival contra el que también disputará en pocas fechas la final de la Copa del Rey. Sobre esta y otras cuestiones ha sido preguntado el técnico italiano en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán.

El estado físico de los internacionales y de los tocados. "Todos han llegado bien, Algunos han llegado más cansados que otros, pero lo normal. Layún llegará hoy. Jesús Navas está bien, aunque Corchia lo está un poco menos".La sustitución de Sarabia. "No tenemos a un jugador de sus características, por lo que será sustituido con uno con otras. No es algo que me preocupe demasiado en cualquier caso".¿Dispondrá de un entro del campo más rocoso ante la visita del Barcelona y la ausencia de Sarabia? "Es una posibilidad. Será una de las decisiones que habrá que tomar. Contra el Barcelona vamos a intentar tener la posesión de la pelota en la medida de lo posible, la única manera de contrarrestar su estilo".¿Cambiará de estilo el Sevilla para enfrentarse el Barcelona? "Jugaremos a nuestro modo, con nuestras características. Si cambiamos, nos volvemos loco. El adversario es muy fuerte. Esperemos que Messi descanse el sábado para reservarse para el partido del martes (risas)".¿Le sorprendería que no jugara Messi? "No me sorprendería. De un lado no me gustaría que no jugara, pero por otro lado sí, pues es un jugador, con sus condiciones y su calidad, muy bonito de ver".La posibilidad de que el Barcelona no dispute la Copa del Rey por cuestiones políticas. "No me gusta comentar sobre esa posibilidad, pues no es una realidad. Me gustaría que jugasen la final, pero que pensaran en otra cosa y así podríamos tener posibilidades de ganar (risas). Me gustaría ganar jugando el partido. Siempre".¿Se ve como seleccionador italiano? "No. Ahora no es una posibilidad lógica porque, en primer lugar, estoy muy bien aquí y, en segundo, nadie en Italia se ha dirigido a mí para hablar de la cuestión. Además, para ser seleccionador hay que tener el pelo blanco y yo no lo tengo (risas)".¿Le haría ilusión ser el seleccionador de Italia? Claro. Es igual para todos. Es algo a lo que siempre se aspira. Es un sueño que está siempre desde que uno es un jugador. Pero ahora mismo soy demasiado joven. ¿Quién crees que podría ser un buen seleccionador italiano? Costacurta es quien se ocupa de esas cosas. Mire, no me quiero meter en esas cuestiones. En Italia hay muchos grandes entrenadores. Ranieri siempre lo ha hecho bien y se ha adaptado a muchos equipos. Hay muchos entrenadores.¿Qué le parece la Semana Santa en Sevilla? Es la primera vez y me ha parecido una bonita experiencia. Las procesiones son un espectáculo sagrado y sugestivo. En algunos lugares de Italia tenemos cosas similares, aunque no todos los días. Estuve con el presidente el otro día y me explicó algunas cosas. Y ahora sé más que hace unos días. Hoy también veré alguna procesión. Y el sábado. Espero que nos den suerte para lo que nos queda de la competición.