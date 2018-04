Montella: "Tiene mucho mérito la reacción con uno menos y 0-2"

El entrenador del Sevilla, el italiano Vincenzo Montella, lamentó el empate sumado por el Villarreal en el Ramón Sánchez Pizjuán (2-2), al considerar que los sevillistas deben "ganar siempre", pero resaltó que le "ha gustado la reacción" de su equipo "con un uno menos y el 0-2, tiene mucho mérito".

"No hemos tenido suerte con el colegiado. Con 0-0 hay un penalti sobre Banega, luego la expulsión (de Ben Yedder). No es la primera vez que nos sucede este año. Al final, sólo ha dado tres minutos de añadido. Nunca había visto esto, no lo entiendo, pero me ha gustado cómo ha luchado el equipo. Con un poco más, habríamos ganado", afirmó en rueda de prensa Montella.

El preparador napolitano aseguró que "lo que pita el árbitro se acepta siempre", aunque "claro" que está "enfadado cuando hay errores en situaciones claras", como el hecho "de haber pitado el final antes de que terminase el tiempo de alargue".

El técnico italiano quiso defender al delantero colombiano Luis Muriel, quien "no estaba al cien por cien porque tenía un problema en el pie, pero ha jugado aunque no estaba bien por culpa del dolor" y ha mostrado "la mismo ilusión" que "todos los jugadores", al sumar "un punto que sabe bien".

Por último, Montella negó que la fatiga haga mella en la plantilla que dirige porque "la cabeza hace correr las piernas" y el final del encuentro del Sevilla "es la demostración", pues piensa que "se le da mucha importancia al cansancio" cuando "es la cabeza lo que mueve todo".