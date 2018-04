La falta de gol, motivo para estar enfadado

La comparecencia del entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, en la sala de prensa del estadio Riazor se caracterizó por el áspero estado de ánimo del técnico italiano, quien reconoció estar molesto con el resultado cosechado por su equipo ante el Deportivo de la Coruña.

Al ser preguntado por la mala racha que atraviesan sus pupilos en la competición liguera, y que si tal circunstancia le preocupaba a la hora de clasificarse para la Liga Europa, Montella respondió que, en efecto, estaba "enfadado". "No es la primera vez que hemos podido ganar y que no lo hemos hecho. Quizá no sea algo que ocurra por casualidad, pero confío en que nos clasifiquemos finalmente", explicó.

A la hora de analizar el encuentro, Montella destacó tanto las virtudes como los defectos de los suyos: "El equipo lucha hasta el final y, en general, me ha gustado su actitud. Lo que no me gustado ha sido que al final hemos estado algo abiertos. ¿Falta de gol? La verdad es que estoy cansado de comentar que no marcamos. Es una realidad y ahora hay que pensar en cómo clasificarnos para Europa. Y no quiero hablar más de lo que no salió bien. Necesitamos ganar, pero este empate no ha sido un paso atrás para nuestra clasificación. Faltan cinco partidos, 15 puntos en juego, y estamos aún en la sexta plaza".

Fue cuestionado Montella por las rotaciones realizadas, si quizá debió reservar a futbolistas importantes como Banega o Jesús Navas para la final copera del sábado, a lo que el italiano respondió con no poca ironía: "Gracias por el consejo, pero quedan cuatro días y son jugadores jóvenes. Para ese importante partido hay cosas que tenemos que mejorar, tanto en lo individual como en lo colectivo. El objetivo es que no recibamos tantas oportunidades en contra", señaló un Montella al que le preguntaron por haber prescindido del concurso de Roque Mesa. "Ya jugó el sábado. Pero contra el Dépor he tenido otra elección", dijo Montella.