Castro: "Compramos y vendemos cuando creemos que el precio es el adecuado"

José Castro ha explicado, tras la presentación de Eduardo Berizzo, que no va a ceder a la presión ni a las prisas de "la prensa, los clubes o el mercado" para hacer un "equipo mejor" y para seguir siendo "ambicioso". "El trabajo se irá viendo con los días y con las semanas, pero sin presión, esta no es la casa de la presión, ni de la prensa, ni de los clubes ni del mercado. Nosotros compramos y vendemos cuando creemos que el precio es el adecuado. Y el tiempo nos da la razón; sin prisa, pero sin pausa".

A la afición sevillista le ha querido enviar este mensaje: "Esta entidad ya ha demostrado en más de la última década que se trabaja mucho y generalmente bien, porque se cumplen los objetivos casi siempre. Es lógico que la afición se inquiete, porque hay cambios de jugadores, hay ofertas, fruto del éxito, pero esto es así, y la afición debe estar tranquila, ya que el presupuesto del club, en un elevadísimo porcentaje, va para los jugadores. Seguro que vamos a hacer un equipo ilusionante. Nos jugamos de nuevo estar en la fase de grupos en esa previa, fijaos si es importante el proyecto. Somos ambiciosos y en materia económica vamos a poner toda la carne en el asador".

Nolito y Jesús Navas: No son adquisiciones fáciles, puede que se alargue una más que otra. Estamos trabajando en ello, queda mucho tiempo, estamos cruzando información y documentación para ver si buscamos una solución y que estén aquí la próxima temporada".

Vitolo, N'zonzi y las cláusulas: "Nosotros vamos a ver los casos uno a uno. Yo he dicho de Vitolo que sólo hay una opción de que salga del Sevilla, que pague la cláusula en la Liga. Y con N'Zonzi atendí a la pregunta del periodista sobre la llegada de emisarios de la Juventus y lo único que he dicho es que no tenemos constancia de que vengan esos emisarios. Si N'Zonzi, que no queremos que se vaya, igual que Vitolo, sale algún día no será por menos del importe de su cláusula".

Más dinero, mejor equipo: Un club como nosotros que cada año tiene un presupuesto mayor, lo normal es que cada año invierta en tener la mejor plantilla posible para buscar, como hemos venido logrando, objetivos que están por encima de nuestra economía".

Salidas en la secretaría técnica: "El Sevilla es un tronco con muchas ramas, y piezas, y es lógico que vayan saliendo algunas, y ya irán entrando".

Adiós a Diego Martínez: "Como presidente es una de las cosas de las que más orgulloso me siento, que eligiéramos a Diego Martínez como entrenador del Sevilla Atlético. Y que ahora tenga esa posibilidad de buscar otra posibilidad profesional ratifica que fue un acierto".