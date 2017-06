Por N'Zonzi, el precio de la cláusula

Ajeno a esas informaciones que sitúan en Sevilla a unos ejecutivos de la Juventus que vendrían para negociar por N'Zonzi, José Castro quiso matizar ayer algunas palabras suyas que, según explicó, no fueron bien interpretadas por los medios. "Unos han puesto una cosa, otros han puesto otra". El asunto es que, al igual que con Vitolo, la cláusula de rescisión es la referencia en el caso del francés, aunque cuando habla del canario refiere su pago en la LFP y al hacerlo del galo, habla del importe de la misma. Cuestión de matices... "Nosotros vamos a ver los casos uno a uno. Yo he dicho de Vitolo que sólo hay una opción de que salga del Sevilla, que pague la cláusula en la Liga. Y con N'Zonzi atendí a la pregunta del periodista sobre la llegada de emisarios de la Juventus y lo único que he dicho es que no tenemos constancia de eso. Si N'Zonzi, que no queremos que se vaya, igual que Vitolo, sale algún día no será por menos del importe de su cláusula". Matizado pues.

A la afición sevillista le envió un mensaje tranquilizador. "Es lógico que se inquiete, porque hay cambios de jugadores, hay ofertas, fruto del éxito, pero esto es así, y la afición debe estar tranquila, ya que el presupuesto del club, en un elevadísimo porcentaje, va para los jugadores. Seguro que vamos a hacer un equipo ilusionante (...). Somos ambiciosos y en materia económica vamos a poner toda la carne en el asador".

Y dio otra vuelta de tuerca sobre Nolito y Jesús Navas: "No son adquisiciones fáciles, puede que se alargue una más que otra. Estamos trabajando en ello, queda mucho tiempo, estamos cruzando información y documentación para ver si buscamos una solución".