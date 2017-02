Nasri, ariete contra la historia

El área jurídica del Sevilla se apunta un nuevo logro tras llevar a buen puerto las alegaciones al acta de Undiano Mallenco y quitarle la amonestación a Nasri, que acarreaba suspensión. Después de lograr que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) le retirase una amarilla a Rami por su expulsión ante el Málaga, los juristas sevillistas logran ahora que el líder del ataque pueda estar disponible para un partido de sustancial importancia: la visita a Las Palmas. Después de dos partidos sin ganar, para mantenerse arriba el Sevilla necesita el triunfo en el Estadio de Gran Canaria, donde no ha ganado nadie aún.

El equipo de Quique Setién, junto con el Real Madrid, mantiene el marchamo de invicto en su propio feudo, si bien es verdad que no ha recibido a todos los que ocupan la zona noble de la Liga, como sí ha hecho el Sevilla. En concreto, Las Palmas ha superado ante su gente a Granada (5-1), Málaga (1-0), Eibar (1-0), Athletic Club (3-1), Sporting (1-0) y Valencia (3-1). Mientras que sacaron un empate Real Madrid (2-2), Espanyol (0-0), Celta (3-3), Leganés (1-1) y Deportivo (1-1).

El Sevilla, que acumula cinco victorias a domicilio, tres empates y tres derrotas, acude a medirse con el equipo de Quique Setién con la buena nueva de que podrá contar con Nasri. Undiano Mallenco le mostró la amarilla por "derribar a un contrario", y el club no ha tenido muchos problemas para que Competición le retire la amonestación, pues la acción es producto de un balón dividido con el francés tirándose al suelo junto con Bruno Soriano. Sea como fuere, Nasri será titular y ayudará al equipo de Sampaoli en su intento de derribar un muro histórico, ya que hace casi 30 años que no gana en Las Palmas el Sevilla.

Esta estadística es algo engañosa, puesto que en este periodo apenas se han medido tres veces los dos equipos, debido a los largos periodos en Segunda División de los canarios, y también alguno menor del Sevilla. En concreto, la última vez que ganó allí el equipo nervionense fue el 8 de noviembre de 1987, por 1-2. Bengoechea, de penalti, y Ramón remontaron en la segunda parte el gol inicial de Felipe Saavedra. El mítico Germán, presidente de honor de Las Palmas, entrenaba a los amarilllos; a los blanquirrojos, Xabier Azcargorta. En total, Las Palmas y Sevilla se han medido en la isla 27 veces, con 18 victorias locales, 3 empates y 6 triunfos visitantes; todos en el Insular menos el de la pasada temporada. En este siglo, sólo hay dos precedentes en Primera: 1-0 en la 01-02 y 2-0 el año pasado.

Aquel partido lo jugó como suplente Vitolo. Salió en la segunda parte, ya con el marcador en contra. Unai Emery realizó rotaciones en un partido jugado en miércoles, en un mes de septiembre muy cargado de choques por el inicio de la Liga y la Champions. Será la primera vez que será titular Vitolo en el Estadio de Gran Canaria.

"A nivel personal, es un encuentro emotivo, porque me mido al equipo que me lo dio todo", ha dicho el canario en Las Provincias. Al diario guanche le confesó que tiene remordimiento por el penalti que provocó en el partido de la primera vuelta. "Si me pitan, tendré que aceptarlo. Pero ojalá, de todo corazón, que no sea así. Después de aquel partido pasé unos días horribles. Estuve muy mal. Hasta los compañeros me decían que me veían mal anímicamente. Fue una acción que si pudiese borrarla lo haría, sin lugar a dudas. Fueron unas décimas de segundo, y uno actúa por instinto. Queda en mi memoria como uno de los peores días de mi vida deportiva. No puedo olvidarlo", dijo antes de pedir de nuevo perdón y de reconocer que está "muy arrepentido". Algo condicionado sí parece que está por aquella jugada...