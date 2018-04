Nico Pareja pide disculpas a la afición por su altercado en Atocha

Después de vivir momentos de tensión en la estación de Atocha, en el que se han visto involucrados Pizarro y Pareja al replicar a un par de sevillistas que les increparon, éste último, capitán del equipo, ha pedido disculpas a la afición a través de Twitter.

Quiero disculparme con la afición por lo que el altercado en la estación pero una persona a venido a faltarme el respeto delante de mi mujer y mis hijas y solo le he dicho que nosotros somos los más jodiodos . Llevo muchos años es estar club y nunca he tenido un problema . — Nicolas Pareja (@nicopareja21) 22 de abril de 2018

Pareja tuvo que ser apartado por el responsable de seguridad del club para evitar un enfrentamiento directo. Después, ya en el AVE, escribió lo siguiente: "Quiero disculparme con la afición por el altercado de la estación, pero una persona ha venido a faltarme el respeto delante de mi mujer y mis hijas, y sólo le he dicho que nosotros somos los más jodidos. Llevo muchos años en este club y nunca he tenido un problema".

Posteriomente, añadió otro tuit: "Una persona sola no representa a la afición que tenemos, no he podido luchar en el campo y sin duda eso me está afectando y por eso uno está más jodido de lo normal. Vuelvo a reiterar mis disculpas a la afición por esto. Pero como padre no podía permitir eso".