Noche de luces y sombras

Con sensaciones encontradas. Así se mostró Vincenzo Montella al término del encuentro frente al Barcelona. Una especie de cara y cruz, pues del mismo modo que el Sevilla le jugó de tú a tú a los azulgrana y acarició un meritorio triunfo, Luis Suárez y Leo Messi se encargaron de aguar la fiesta en el Sánchez-Pizjuán. "Esto es el fútbol", se resignó el técnico nervionense.

Razón no le falta al italiano. Tampoco capacidad de autocrítica: "Está claro que tenemos que mejorar y si disponemos de ocasiones para marcar, hacerlo, porque así se cierran los partidos".

Se veía que ellos nos podían meter el tercero en alguna contra, pero marcamos nosotros"

"Nos faltaron goles y no es la primera vez que nos pasa. En ataque el equipo trabajó mucho, y eso es para estar contentos, pero también tenemos que intentar finalizar las ocasiones", añadió.

Tajante, sin escurrir el bulto. Montella habló alto y claro, y aunque no negó que le habría encantado que el partido acabase "cinco minutos antes", reconoció que ante equipos como el Barcelona, "no marcar se acaba pagando". "Ellos tienen jugadores muy hábiles y no les puedes conceder nada porque te hacen daño. Por eso tenemos que estar un poco enfadados", aseveró.

"Estábamos un poco nerviosos, pero creo que esto es bueno para el partido del martes, porque el Bayern es un equipo muy fuerte que tampoco nos va a regalar nada", sostuvo el transalpino.

Preguntado por la trascendencia de ese choque, nada menos que la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, Montella extrajo una lectura positiva, pues de nada sirve regodearse en el tropiezo.

"A pesar del empate y de la forma en que llegó tenemos que estar orgullosos con este equipo, porque jugó de forma excepcional, con confianza, y controló el partido ante todo un Barcelona", valoró el técnico.

Entre otras cosas, prosiguió Montella, porque enfrente estaba Messi: "Es capaz de levantar a cualquier equipo y es lógico que cuando lo tienes como rival estés preocupado. Pero también creo que nosotros tuvimos varias ocasiones también con Messi en el campo".

Quien no estuvo sobre el césped fue Ben Yedder, según reveló el italiano "porque llegó cansado de su convocatoria con la selección". "Y al final no tuve ocasión de cambiarlo", apostilló. A quien sí hubo de sustituir, aunque se lo pensó varias veces, fue a Jesús Navas: "Me dijo claramente que estaba un poco fatigado, así que al final tuve que darle descanso".

"Esta noche dormiremos poco, por el enfado y porque se nos escapó la victoria. Pero después ya toca preparar el siguiente partido y quedarnos con las cosas que hicimos bien", concluyó.