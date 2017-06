Nolito, de la mano de Berizzo

Pasada la página de Jorge Sampaoli en la historia del Sevilla, girado el foco completamente hacia el que debe ser su sustituto, poco a poco van apareciendo yemas de la rama aún verde de la planificación deportiva. Y una de esas yemas, apenas embrión incipiente aún, es la posibilidad de fichar a Nolito de la mano de Eduardo Berizzo. El atacante de Sanlúcar de Barrameda, que fue traspasado el verano pasado por el Celta al Manchester City por 18 millones de euros, ya ha expresado públicamente su voluntad de regresar a la Liga española, varios equipos se han interesado por sus servicios y entre éstos está el Sevilla, que ya ha contactado con su agencia de representación para conocer las condiciones económicas del futbolista. Nolito, como todo jugador que pasa por la Premier League, es caro. Y la fórmula contemplada es la cesión.

El tanteo por Nolito responde a su vínculo directo con Eduardo Berizzo. No de otro modo se interesaría el Sevilla por un jugador de 30 años que tiene contrato en vigor con un club como el City hasta 2020. Radio Marca Sevilla adelantó este interés e incluso ofreció las elevadas cantidades que costaría el jugador en sus actuales condiciones: tres millones netos de ficha anual y un precio de traspaso de 12 millones de euros. El club inglés le estaría perdiendo en sólo un año seis millones de euros a la operación, pero el deseo del jugador y la necesidad de Txiki Begiristain de reciclar y rejuvenecer la plantilla le abren la puerta.

El City pagó el verano pasado 18 millones por él al Celta; su idea es traspasarlo por 12Nolito busca el Mundial y Berizzo le puede garantizar continuidad en la banda izquierda

Se trata de unas cifras que no entran en los parámetros del Sevilla para ese perfil de jugador por el que tendría poco margen de amortización, por no decir ninguno. Su amortización más lógica es deportiva, pues en año de Mundial y habiendo contado para el seleccionador, Julen Lopetegui, Nolito quiere jugar y rendir lo máximo posible para acudir a la cita de Rusia. En el City de Guardiola no puede hacerlo, no lo logró el curso pasado apenas y tiene pocas perspectivas de cambiar ese panorama. Y con Berizzo, en cambio, se asentó en la élite, dio el salto a la selección e incluso tuvo la ocasión de conocer el fútbol inglés, después de una tardía carrera. Es decir, que el técnico argentino es quien mejor podría garantizar a Nolito un elevado rendimiento del que se podría beneficiar tanto el Sevilla como el propio jugador, en su interés de estar en el Mundial.

Manuel Agudo Durán (Sanlúcar de Barrameda, 15-10-1986) inició su trayectoria en el Sanluqueño y el Écija, con el que llamó la atención en una eliminatoria de Copa frente al Real Madrid, previo paso al Barcelona B, en 2008, y el Benfica, en 2011. Pero donde triunfa es en el Celta, sobre todo en los dos primeros años de Berizzo, y debuta en la selección española en otoño de 2014. Con el equipo vigués llegó a marcar 39 goles en 100 partidos durante las tres temporadas que estuvo allí, entre 2013 y 2016. En el Sánchez-Pizjuán fue memorable su actuación junto a Orellana y Iago Aspas en aquel matutino partido de septiembre de 2015. El mismo equipo que había goleado al Borussia Mönchengladbach en la Champions cayó a los pies del Celta de Berizzo, donde Nolito era un diablo de interior izquierdo.

Que el Sevilla haya preguntado por Nolito evidencia que la contratación de Berizzo está más cerca de lo que pueda parecer por la tardanza con que se están produciendo las gestiones. La ralentización en el largo proceso de desvinculación de Jorge Sampaoli ha afectado a la negociación con el ex entrenador del Celta, pese a que los contactos han sido constantes. Ha habido consenso incluso en sustanciales claves deportivas, y el intento de acometer la contratación de Nolito ha sido una de ellas. Al principio de la semana que viene han quedado las partes en retomar definitivamente el asunto. El comité ejecutivo debe dar el visto bueno a lo negociado con Berizzo y aprobar su contratación. De entrada, el Sevilla le ha prometido echar sus redes por Nolito, que el curso pasado jugó 19 partidos de la Premier (4 goles), con una media de 40 minutos por partido. Y en Champions, sumó 225 minutos en cuatro partidos y un gol. La negociación de su llegada, en cualquier caso, será lenta. El City tratará de traspasarlo antes, y ahí es donde la conexión Nolito-Berizzo debe jugar a favor del Sevilla.