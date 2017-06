Óscar Arias no se moja respecto a Muriel

El director deportivo del Sevilla, Óscar Arias, igual que confirmó al mediodía de este martes que la vuelta de Éver Banega al Ramón Sánchez-Pizjuán era prácticamente un hecho, no se mojó en la posible incorporación del colombiano Luis Muriel, cuyo fichaje también está muy avanzaddo. "Banega es una opción que estamos trabajando, esperemos en breve tenerla cerrada", afirmó el técnico en Radio Sevilla, donde no fue tan rotundo al referirse a la pese a ello inminente incorporación de Luis Muriel, el delantero de la Sampdoria que puede acabar en la plantilla sevillista a cambio de unos 20 millones de euros. Sobre este jugador, el técnico onubense firmó unas respuesta muy poco clara. "Es un buen jugador, claro", precisó, y no fue más explícito cuando se le preguntó qué tipo de futbolista busca el Sevilla para que se convierta en el mascarón de proa del ataque: "No sé si va a venir Muriel, cuando sepamos eso hablaremos de otras opciones. Por ahora, no hay ninguna decisión tomada".

Arias no se obsesiona con cerrar rápido las operaciones pese a la presión de la afición y la prensa y la cercanía del comienzo de la temporada. "Lo importante es acertar, no tanto la fecha en la que llegan las incorporaciones. Entiendo las ganas de la gente. Estamos trabajando en opciones importantes que no son fáciles, pero son las que queremos. Asumimos que podemos tardar más", puntualizó.

En otra entrevista, en este caso en Efe, Arias negó que el Sevilla está cambiado su método de trabajo con el perfil de futbolistas pretendidos, con una edad más alta. "Apostar por futbolistas de esa edad no creo que sea un cambio de filosofía y sí que buscamos jugadores que den rendimiento aunque ronden los 30 años", dijo.