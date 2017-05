Pareja: "Mucha gente me daba por muerto; estoy contento"

Tras una temporada en blanco, recuperándose de la grave lesión de rodilla que sufrió en San Petersburgo en abril de 2015, Pareja está completando una buena campaña. Pocos podían esperar que volvería a competir a alto nivel, aunque quizá ha jugado más de la cuenta por las bajas en la defensa y la falta de confianza de Sampaoli en Carriço. En total, ha disputado 33 partidos, 26 de Liga, la Supercopa de Europa y seis de Liga de Campeones.

El jugador reconocía en SFC Radio que está muy contento por su año, aunque hizo la excepción de La Rosaleda: "Estoy muy contento, sacando el partido del Málaga, tras el que me fui con mucha bronca a casa. Pero no puedo dejar que eso opaque la temporada que estoy haciendo a nivel individual, con la que estoy muy conforme. Y siempre exigiéndome". Además, esta reivindicación le ha servido para callar bocas: "Después de un año difícil, mucha gente me daba por muerto o decía que ya no iba a ser el de antes. Y estoy particularmente contento, mostré a quien dudaba que podía volver al nivel en el que estaba. Jugué muchos partidos y físicamente me encontré muy bien, de la rodilla estoy bien. Está claro que, a estas alturas de la temporada, el cansancio se nota, pero a nivel personal soy muy exigente y siempre se puede mejorar. Trabajo para mejorar día a día".

Además, analizó la temporada del equipo: "Cualquiera habría firmado la cuarta plaza, porque Madrid, Barcelona y Atlético están un escalón por encima de todos. Hicimos una gran primera vuelta, y después la eliminación de la Champions nos pasó factura, tanto a nivel anímico como físico. La segunda vuelta no fue tan buena, y te queda mal sabor de boca por eso. Pero en general la temporada está siendo muy buena (…) Con altibajos, muchos cambios, temas externos… Obviamente uno siempre quiere más, pero hay que valorar lo que se está haciendo", solicitó.