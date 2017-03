Pareja: "Ojalá pueda cumplir otros cien partidos con esta camiseta, sería increíble"

Nico Pareja celebró con una victoria en el derbi una efeméride que no había alcanzado en ningún club: "Me siento muy feliz de poder cumplir 100 partidos con esta camiseta, con este club que es tan importante para mi vida y mi carrera. Estoy muy agradecido. La verdad es que siempre he cambiado mucho de club, donde más estuve fue en el Spartak dos años. Aquí en Sevilla encontré un lugar increíble para mí y mi familia. Estoy muy feliz en mi cuarta temporada después de un año muy duro.

No hay mejor manera que celebrar los cien partidos que en un derbi, ganando y con este equipo que quiero tanto", declaró en SFC Radio, donde dejó su deseo: "Ojalá pueda cumplir otros cien partidos con esta camiseta, sería increíble". "Mi crecimiento individual ha ido con el del club. Varios que llegamos en 2013 hemos ido creciendo. El Sevilla ha crecido también de una manera impresionante", dijo el central, que habló de la esencia del club: "La presión que te manda el Sevilla es la misma: estar ahí arriba. Cuando llegamos en 2013 era entrar en Europa League y hoy pensamos en los cuartos de Champions y estar arriba en la Liga. Llevar la camiseta del Sevilla conlleva una responsabilidad muy grande".