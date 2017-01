Personalidad para la consolidación

Ya que la ilusión tiene una parada en cada partido no le queda más remedio al Sevilla que aceptar la apuesta. Y mantenerla en todo lo alto es el reto que afronta Jorge Sampaoli y su equipo, que acuden a Cornellá-El Prat con la intención de darle rienda suelta a su valentía. Para ello, el preparador argentino espera que su escuadra saque la misma personalidad que ha mostrado en las últimas salidas para consolidar lo logrado.

Por ahí comenzó el técnico de Casilda su comparecencia ante la prensa, justo antes de entrenar al equipo y trasladarse a Barcelona. "Uno espera tratar de consolidar lo que hicimos en la primera ronda, sabiendo que iniciamos la segunda en un reducto muy complicado como es la cancha del Espanyol. Así que ojalá que tengamos la personalidad que tuvimos en los últimos encuentros como visitante y que eso nos permita sumar en ese lugar", aseguró.

Sampaoli sorprendió al reconocer que no le importaría repetir aquel partido tan alocado que abrió la Liga ante el Espanyol. "Fue un comienzo muy frenético aquel día, en un partido electrizante. De los mejores que hizo el equipo, más allá de que fue el primero. Pese a los cuatro goles que recibió producto de errores errores puntuales nuestro, el equipo tuvo un volumen de ataque fue para mí inolvidable. Ojalá que podamos hacer un partido de esas características que nos permita soñar que, a pesar de jugar en un campo muy complejo, podamos ser protagonistas".

La presión de luchar en la azotea de la Liga, el vértigo, ha producido una elevación de presión que puede producir ansiedad... "A lo mejor ansiedad no, pero quizás sí frustración si no se logran los objetivos que conseguimos en la primera vuelta. Indudablemente, cuando uno se genera expectativas que no puede cumplir, el estado de frustración puede generar falta de creencia en la idea. Eso sí puede ser perjudicial. Ojalá que no nos pase".

La empresa pasa por ganar para mantener el pulso con los dos gigantes de la Liga. ¿Cómo ve a sus rivales directos Sampaoli? "Son momentos distintos, más allá de que el Barcelona esté ahora por debajo de nosotros, está pasando un momento muy bueno, está en alza y seguro que van a sacar muchísimos puntos. El Real Madrid hoy está arriba, no está tan bien futbolísticamente, pero si recupera recupera a algunos jugadores y el rendimiento que tuvo hace pocas semanas, estará equiparado con el Barcelona. Los momentos dirán quien está mejor que otro".