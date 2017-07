Protesta formal contra los abonos

Una buena parte del sevillismo se ha posicionado en contra de la nueva campaña de abonos. Algunos sevillistas hablan de una subida del 100% respecto a hace cuatro años, cuando el carné tuvo una bajada histórica después de dos clasificaciones consecutivas como noveno. Ahora, tras tres títulos europeos y tres clasificaciones para la Champions, la última por confirmar en agosto, la política de subir los precios ha sido polémica. Y la plataforma Sevillismo unido ha enviado una carta de protesta.

La misiva, remitida a José Castro, recalca su "más enérgica protesta" y su "total desacuerdo" en "la subida de los carnés" y "la forma de implantar en nuestra casa el reconocimiento biométrico", por entenderlo discriminatorio.

"No hace mucho nuestra peña, al igual que otras muchas, le dio su apoyo para que nos defendiese frente a terceros en una lucha interna que nos crearon desde fuera", comienza la carta. "Ahora entendemos que se ha equivocado, la afición del Sevilla es activa y está comunicada entre sí de diferentes maneras, y en todas ellas se coincide en que se han equivocado".

Los puntos de la polémica están claros: "Se han equivocado en el precio de los abonos, y se han equivocado en la implantación de la huella. La subida del precio de los abonos era del todo innecesaria, no le vamos a abundar en lo que han subido los carnés en los últimos años, en lo que representa dentro del presupuesto del club o en los datos económicos de nuestra ciudad", dice, recalcando el "clamor generado". Según esta plataforma, "la implantación del control biométrico se ha hecho de forma extremadamente torpe, con el malestar y desunión que nos crearon dentro de la afición el año pasado no comprendemos que no se haya explicado y realizado de otra manera". "No olviden nunca que este club no es el Madrid ni el Barcelona, y necesita de su afición para conseguir cualquier objetivo que se proponga, de toda la afición en general y de Gol Norte en particular", añade la crítica nota.