Rami: "Ya cada partido es una final"

El central galo del Sevilla Adil Rami restó importancia a la mala racha del equipo en Liga y aseguró que van a "darlo todo por hacer historia con el Sevilla" este martes en el King Power Stadium de Leicester.

Rami, que acompañó a Jorge Sampaoli en la rueda de prensa previa al partido, dijo que el equipo no está preocupado por los puntos perdidos en Liga en las últimas jornadas. "Inquietud no tenemos. Es verdad que hemos perdido cuatro puntos importantes, pero eso no significa que tengamos que cambiar nuestro juego y nuestra ambición. Mañana nos toca la Champions y tenemos que pensar en eso, en ganar y en la clasificación a través de eso".

Sobre el tiempo para preparar el encuentro del que ha disfrutado el Leicester, el zaguero señaló que, si el equipo juega como debe, no debe tener problemas para acceder a los cuartos de final de la Liga de Campeones. "Han tenido más tiempo para entrenar y preparar el partido. A mí me da igual, lo más importante somos nosotros. Si jugamos nuestro fútbol, con lo que pide el míster, hacemos la posesión y lo que sabemos hacer, no tendremos ningún problema. El Leicester en su campo es difícil de ganar, pero hemos trabajado nuestro juego y vamos a darlo todo para hacer historia con el Sevilla".

"Es verdad que el partido que hicimos en nuestra casa para salir con un 2-1 nos lo hace más difícil, pero, como dije antes, mañana vamos a jugar con las ganas de ganar y de hacer gol. Tenemos un equipo muy ofensivo y vamos a intentar ganar de nuevo", afirmó Rami, que ve ya cada partido hasta final del ejercicio como decisivo. "Hasta el final de esta temporada jugaremos cada partido como una final. Estamos haciendo una buena temporada, cada partido es una final para nosotros. Mañana, ya hablaremos el domingo, todos", concluyó el defensa.