Recursos por Vitolo "hasta el cielo eterno"

El Sevilla no va a quedarse con los brazos cruzados en el caso Vitolo. Después de que el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAD) admitiera la reclamación de la UD Las Palmas por impago por parte del Sevilla del 12,5% del dinero en que fue traspasado el jugador al Atlético por la vía del pago de su cláusula de rescisión, el club anuncia medidas en su defensa.

En este sentido, el presidente, José Castro, así lo anmunció ayer durante un encuentro con los presidentes de las peñas organizado por la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando celebrado en el patio del Centro Cívico La Buhaira. "En el TAD se ha visto el caso Vitolo. En una primera resolución nos han dado como que lo hemos perdido. Estamos hablando de los cuatro millones de euros que hay que pagarle a Las Palmas. Lo vamos a recurrir al TAD, a la justicia ordinaria, a Estrasburgo y al cielo entero. No le vamos a pagar a Las Palmas ni un duro mientras no sea absolutamente obligatorio que tenemos que pagar eso, con los intereses que sean. Esos intereses serán parte del dinero que tenemos ahora y no estamos pagando porque lo que nos hicieron no tiene nombre", indicó el máximo mandatario delante de los peñistas.

Castro recordó todo el caso y lamentó el plantón que el jugador canario protagonizó a él y a todo el sevillismo después de comprometerse y dar su palabra para renovar su contrato. "No sólo se lo hicieron al presidente, sino a todo el Sevilla entero. Hay que ser serio, hay que ser un tío, cuando uno se compromete con el presidente por escrito, por correo electrónico, por WhatsApp y por todo. Cuando le da la palabra a alguien tiene que cumplirla y, si además es al club que lo ha encumbrado, tiene que ser serio y cumplir su contrato porque le dimos los mismos emolumentos que le daba el Atlético de Madrid", completó el dirigente.

Entre otras cosas, Castro también se refirió a las reformas del estadio y al acceso biométrico (por huella dactilar). "Me comprometo a afirmar que el próximo año no habrá acceso biométrico al estadio. Sólo se establecerá el acceso biometrico cuando pueda establecerse en todas las zonas y todos los sevillistas sean iguales", zanjó.